加拿大：逐渐步入老年社会

作者 梁彦 | 与我联系
星期六 23 二月, 2019
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70岁的加拿大模特梅·马斯克。2018年12月6日，在加利福尼亚，参加GQ杂志年度男性颁奖活动。从她不再染发，长出自然的银发之后，她的模特生涯重新起飞，还成为了Covergirl的代言人。 (Photo by Phillip Faraone/Getty Images)

究竟有多老

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像工业发展七国（G7）中的其他伙伴国一样，加拿大也逐步入老年社会。加拿大目前总人口3800万，平均中位数年龄为40

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而在G7中，这个数字还是最年的。

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到了2031年，加拿大将有超过四分之一的人口年在65以上 — 这与当下日本正经历的人口老化状况相似。

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加拿大统的这些重磅新令很多人感到吃惊，也带来了挑战与机遇 — 我会在这里一一分析。

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*如果你希望了解更多，本末附有统表格。

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正如题图照片中的梅·马斯克（Maye Musk）女士，很多老年人在拥抱人生中健康的黄昏月。但也有像作家布塔拉（Sharon Butala)经历过令人慨的年歧视，再到加拿大誓言要在2100年加入“一亿人口俱部”，最后是著增加的移民对人口老化带来的帮助 —— 我在这篇长文中将详细向大家介，加拿大如何对这个挑战。

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百岁老人成为加拿大人口增长最快的一个群体。(Trevor Wilson/CBC)

人口统与百老人

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局的数字示，在的加拿大，65以上的老年人口超过了14以下的儿童人口。这对加拿大社会无疑是个警钟。

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以前的金字塔式年分布状况变成了柱形分布，而柱的端正变得越越重。

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.伏特(David K. Foot)是一位经济学家、人口学家，自澳大利亚，刚刚从多多大学退休。

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早在二十年前，他就写出了《繁荣、破、与回声》系列籍，对加拿大即将面的人口老化问题第一次提出警告。这个系列是他与者丹尼尔.斯多夫曼（Daniel Stoffman）合著的。

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2012年5月29日，作家大卫·伏特在多伦多。他的作品包括了《《繁荣、破产、与回声》等。CP/Aaron Vincent Elkaim

然而，在新一个千禧年，人口老化演变成了全球性的趋势。

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它不仅发生在所的发达国家，基于出生率下降致的老化，也逐发展中国家的实。

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加拿大统局是官方统机构，负责跟踪录加拿大的数字与事实。乔森·查格农（Jonathan Chagnoa） 是加拿大官方统局的人口学家。

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他表示，数字示的也不都是坏消息，我只是需要准备好对这一变革。

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加拿大依然是G7工业国集团中最年的一个。只有美国的65老人比例低于加拿大。—— 乔森·查格农

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从政府算到提供医服务，从建筑与住宅特别设老人的助行器和轮椅，到更多的群体居住选，加拿大社会的生活方式正在发生巨大变化。

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喜欢去的物中心，在寒冷的冬季格外受到欢迎。在过去十年间，这些中心重新设了更舒适的座椅，以便老年人能够在各个商店徜徉的间歇得到更好地休息。在美食街，设上也打破孤立的座位，因那对老年人的健康生活有害。

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甚至对死亡这个概念，人始有了新的认识 — 社会变革已经发生，比如人们认为“安死”是一种利。

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同时，葬礼的统以及埋葬的方式也在变化。2018年11月初，加拿大蒙特利尔艺术中心第一次办了“死亡沙龙”，展示了生命终结的名目繁多的选

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老人是加拿大增长最快的群体

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Photo: iStock

同时，人的寿命在延长。长寿人口在增加，而且越活越长。

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查格农表示，加拿大确实在经历代际更替。

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加拿大的百老人是人口增加最快的群体。

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目前，有8000人超过了100。（具体地，2016年加拿大有8230人年超过100。）

自2011年的统计显示，百老人的人数增加了41%，成了加拿大人口增长最快的群体。

他还，另一个有趣的事实是，目前，加拿大人中，年在15至64的人口比例是七大工业国中比例最高的。

这也意味着，加拿大人口比例最大的一部分是税人口，在经济上支撑着我的社会。

这是加拿大目前的实，不过，如果你望向更的未，我需要意识到，需要对劳动力短缺以及其他社会挑战。

查格农表示，人口预测显示，65以上老人的比例会逐增加，但是，15以下儿童的人口比例基本没有变化。

：“作一个健全的社会，我可以看到这一点。”

加拿大名人Howie Mandel在Zoomer杂志封面上。杂志创办人Moses Znaimer读过伏特的作品，且自己也进入了老年阶段，在2007年创办Zoomer媒体的时候，开始关注50岁以上的人如何享受人生。(Zoomer Media)

加拿大儿潮一代比其他发达国家得晚些。

因为二战之后，比起美国与英国盟友，加拿大士兵撤回本国的时间要晚些。

加拿大的儿潮一代（Baby Boomers）是指那些出生在1947年到1966年之间的人。

当时，加拿大的人口基数比在要小很多，但那期间，每年有40万儿出生。

在，儿潮一代迈进古稀之年。他中很多人退休了，退出了劳动大，不过，因在2006年，加拿大取消了65岁为退休年定，一些儿潮一代的人还在持工作。

可以期，人的工作时间延长将会逐一种趋势。

据加拿大广播公司（CBC）的报道，在2010年，65以上人口中拥有全工作的人比例6%，加拿大人的平均退休年是62

到了2031年，随着儿潮一代退出劳动市，每一个人退休，会有两个人入劳动市；而在八零年代，这个数字是每一个人退休会有五个人入劳动市

费罗明娜·塔西：加拿大第一位老人口部长

目前，加拿大十个省份以及三个地区都设有部长位，负责老年人口以及老问题

2018年7月18日，费罗明娜·塔西在总督府宣誓就职，成为加拿大第一位老龄人口部长。CP/Justin Tang

加拿大总理斯汀·特多意到老化需要联邦面的注，或者是在国家事务中占有一席之地，于是，在他上台后，任命了加拿大第一位老人口部长费罗明娜·塔西（Filomena Tassi）。

自那以后，塔西走访全国各地，听老人家注点，聆听他家人的心声，此外，还与老人健康事务机构的工作人交流，到访老人等地。

她也列出了一系列老年人面的最迫的问题

塔西曾表示：“我在与他的沟通中了解到，老年人对收入保障，可担住房，老人受虐待、遭诈骗问题，孤独感，医以及方便的医设施等一系列问题非常注，这还不是全部的问题清单，而是老人最经常提及的问题。”

歧视是最受忽视的社会不公

当被及社会如何就这些问题做出改变，塔西回答，正如在一个和的家庭，“相互合作”是照好老人的关键。她表示，不仅仅是联邦与省政府与立法机构的合作，还涉及其他联邦一其他机构的参与。

老人事务部需要建立与化和其他部门的合作，如生部长、家庭部长、以及劳工部长等。

幸运的是，费罗明娜·塔西在可以依与咨询不少老年人问题研究域的家。

比如，位于安大略省汉密尔麦克马斯特大学，目前设有健康、老化、与社区；附近的Sheridan学院，早在2003年就成立了老年人研究中心 —— 他能够提供业的研究成果与建，这在以前是不可能的。

塔西，她也寄望联邦老年人委可以予更多的意见与建 —— 这是一个独立机构，目前在全国老年人策略中心属下运作。

她也提及新地平线老年人，这是一个联邦设立的社区新与发展目—— 它将社区的老年人与年人联系在一起，建立一种家庭之外的联系。

费罗明娜·塔西：随着人口构的变化，人们的整体度也要随之改变。

塔西，目前，老年人问题中有一个方面遭到了忽视，那就是年歧视。这是我们绝对需要采取措施改变的地方。而加拿大社会中，也有越越大的声音支持这个法。

2014年8月28日，101岁的佛罗伦丝·斯托克参加在卡尔加里举办的55岁老人运动会标枪比赛。（THE CANADIAN PRESS/Jason Franson）

2016年，加拿大麦克林志的者Sandra MacGregor报道，他根据公司撰写的查文章称，年歧视是最被容忍的社会不公正象。

根据报道，接受查的人当中，有42%的人表示，可以包容社会上的年歧视；而对性别歧视，只有20%的受访者表示容忍；对种族歧视，这个数字是17%。

有四分之一的受访者表示，会因对方的年而采取不同的度。

塔西表示：“我想要每个人都意到，老年人这个社会，的工作所，的家庭做出过、以及还在做出多么杰出的献。”

其中，哈兹尔·麦卡里昂（Hazel McCallion)和佛罗伦丝·斯托克（Florence Storch)就是最明的例

2014年，在阿尔伯达省办的55以上老年人运动会上，101的斯托克得了标枪项目银牌，投出了3.18米，是85以上年龄组最优秀的运动之一。

哈兹尔·麦卡里昂是前密西沙加市市长，大半子都在公共服务域工作。

1978年，她首次当选市市长的时候，密西沙加还是多多的一个后院小城市，人口只有28万。

在那之后的12次市选当中，麦卡里昂都作候选人出战，10次获得任，两次没有对手挑战。

在，密西沙加人口达到了70万，成了一个繁荣而多元的城市 —— 其中一半以上居民的母不是加拿大官方言的英或法

资料图片。2014年5月14日，哈兹尔·麦卡里昂在安大略省密西沙加。她为人熟知的名字是“飓风哈兹尔”，加拿大在任时间最长的市长。THE CANADIAN PRESS/Chris Young

而在1978年市政府周围连绵绿地，也了繁华小区或是得过设计奖的摩天大楼。

2019年一月中，安大略省省长道格·福特她提供了一个位：省长特别顾问，以及省城市事物部长特别顾问

二月份，麦卡里昂就98了。她正耐心考是否接受这个位，包括每年15万加元的酬薪。

在一月23日，接受《环球邮报》采访的时候，她表示，如果这个位干扰了我手上的其他工作，我就需要好好考

人口部长塔西认为，加拿大不缺乏老年人参与的各类活动，但关键是，互通信息以及推广这些活动。

塔西此前担任一间高中的牧师的时候，曾发起一个活动，将老年人与高中学生配对。圣新年期间，年学生陪同老人物。

这个项目获得了巨大成功，直到在还在行。

在汉密尔顿，大学生Tafadzwa Machipisa 返校，也意味着她将和73岁的“室友”、互助对象Constance Jain再同住一年。 (Craig Chivers/CBC)

在安大略的汉密尔，麦克马斯特大学有一个“互助行动目”，把社区里有空余房子的老年人与愿意和老人居住的大学生配对 —— 大学生在更像家庭的环境中完成学业。这是另一个在社区里取得成功的目。

塔西：“在，生活对年来说，更具挑战。你看看社交媒体还有年人面对的压力，老年人能够，能够把个人智慧和经验传。这是非常重要的。

加拿大世行动：2100年加入一亿人口俱

“我的国民，，所有迹象都指向同一个方向：二十世是加拿大的，是加拿大发展的世纪… …接下的100年，加拿大会是一耀眼的星星，所有热爱进步与自由的人都会朝它涌。” —— 加拿大总理威尔佛里德·劳雷尔爵士（Sir Wilfrid Laurier)在多多梅西大讲话（1904年10月14日）

加拿大一群有见的人立了“行动倡，Century Initiative”，目就是，在下一个世纪开始的时候，加拿大人口达到一个亿。

哥迪·海迪尔（Goldy Hyder)是“世行动倡”的董事会委。他表示，劳雷尔上面那段中提到的目没有具体实，所以，他这个行动委会致力于在下一个世这个目

有些人认为，这一目太高，海迪尔却，如果你回加拿大历史，你就会发，这并非如一些人认为的那样不切实际。

这个委会就此行的研究发，如果要达到一亿人口的目，加拿大需要每年吸引45万移民。

2018年10月31日，加拿大移民部长艾哈德·侯因（Ahmed Hussen)宣布，到2021年，每年将增加四万移民，令每年加拿大的移民人数增加到35万。

这个目，世行动倡将从五个方面努力，目只有一个，那就是增加加拿大人口。这包括了：在国内，提高儿童早期托儿和教育设施，以提高生育率；到城市发展与新，增加人口是至高无上的目

“我成功做到过”

海德尔认为：“这可不是杜撰出的，我确实遇到了问题。不过，历史上，我曾成功解决了这个问题。”

他解道，从1918年到2000年，加拿大人口增加了3.7倍。而世行动倡提出的目，是从2018年到2100年，加拿大人口从3500万增加到一亿 —— 增加2.7倍。

“我首先想加拿大人的信息是，我以前实了人口增长的目，增长的数字比划的还要大。”

海迪尔还指出，如果上个世领导人低估了加拿大接受新移民的能力，也定下多条条框框加以限制，在，我中的很多人就不会生活在加拿大了。

：“如果没有在这样的人口数字，加拿大会比在要。原因有多方面，包括生活在如此广袤的国家的可担性，以及如何设施服务所有的人。”

道，从税基，多少人口才能担起目前需要的税收呢？

“所以，缴纳税款的人口越多，才会有更多的人一起分担税收，我才能担得起那些社会保障目，担得起基建设和建筑，才能在一定程度上保障这一切 —— 而很多加拿大人得这些是理所当然的。

健康地活着与健康地生活

讨论到长远计划的时候，很多家庭都担心如何帮助和照的父母，这是眼前最迫切的顾虑

健康的身体与长寿并不总是伴而行，这更像是一场终博。

百岁老人作为加拿大人口增长最快的一个群体，需要得到相应的照顾。

斯坦芬尼·埃里克斯（Stephanie Ericks）是蒙特利尔的一名社工，门帮助需要特别服务的老年人和他的家庭。

她表示，老年人和他的家庭对床位、住所、以及人手的需求可源源不

她特别强，老人以及家人要准备好必要的法律文件，比如设立嘱和确立嘱执行人等；可以快速作出决定；也家人真正老人提出求。

埃里克森，老人与家人间应该可以放松倾谈出自己的需求和愿望，要鼓多与孩子以及亲人沟通，以备万一有那么一天，老人意不再清晰的时候，家人了解老人的意愿和选

梅·马斯克：70的超模，正处于事业

梅·马斯克（Maye Musk)于1948年出生在加拿大斯喀彻温省的里贾纳。两的时候，她随父母一起移民南非。

2018年12月4日，梅·马斯克参加在纽约的Covergirl的化妆产品推广活动。(Photo by Mike Coppola/Getty Images for COVERGIRL)

15的时候，她母亲的一位朋友她参加了模特训练课程。她从此走上了模特之路，并在翰内斯堡等地登台。

当模特之余，她也追自己对学术的情，包括数学和其他科学。之后，她取得了两个士学位，成了注册的食与营养专家。

梅是前加拿大顾问协会主席。她另一项为人熟知的成就是，培出了三个颇为成功的孩子，包括电动汽车特斯拉始人埃隆·马斯克，电影制作人托斯卡·马斯克，以及商人、慈善家金贝尔·马斯克。

梅今年70了，有两个10的外。她还在继续做模特，展示了魅力与活力不会随着年而流逝。

“我对这一切实在是倦了。就算以后再没有人找我做模特，我也要看看染发下面究竟是什么色？” —— 梅·马斯克

2017年一月，梅·明斯克接受《人物》专访时，回起她是如何决定不再染发，其自然生长。

“我对这一切实在是倦了。就算以后再没有人找我做模特，我也要看看染发下面究竟是什么色？？”她，“所有我就长出了一头银发。”

但出人意料的是，她的模特工作反而增加了。她成很多大型活动的模特，因很多公司于意到，老年女性的市还完全没有被发呢。

在，她是化妆品牌Covergirl的代言人，也能够在多个时装周上看到她的身影。

她唯一的憾是，没有早些始亮出自然的发色。

在接受《人物》特琳·里（Kaitlyn Frey）采访时，马斯克：“在这个样子更加丰富和健康。我应该更早些始。在回头看，我的头发以自然的色生长是个非常棒的决定，因我是从那时始，接到重要品牌的广告邀。我还和欧洲的经公司签约，去了很多不同的城市，我那些地方。在大街上，人会把我叫住，告我，他喜欢我的头发！”

慢慢变老

沙容·布塔拉（Sharon Butala) 今年78岁，是一位成功的作家，居住在卡尔加里。对于慢慢变老的事实，她承认，自己起初感到非常震惊。

加拿大全国发行的《The Walrus》志撰写的文章中，布塔拉写道：“同时，我完全否它会发生在我身上，所以，当它真的发生时，我从头凉到脚，非常惊。”

这里提及的“它”，是指逐变老这个事实对她意味着什么。

她提到，很多她这个年的人，尤其是还能享受自己健康身体的老年人，当意到自己确实老了，都有相似的体。她形容：“感像是被一堆中。”

“我认为，我需要强的是，如何老年人的生活更加健康，而不是无限期延长他的寿命。” —— 沙容·布塔拉

布塔拉丈夫去世的时候，她还不70。之后，她和银行商房屋款的问题。她撰文描述当时的情景，自己痛苦地意到，那是“令人以置信的年歧视”。

而从其朋友那里，她听了更多年歧视事件。比如，在违规遭截停的一瞬间，警方就吊了她一位朋友的照。这些对老年人的不公令她更加大声地抗

，作常受人忽视的老人实在不容易。她也清楚，自己失去了些什么。

：“是的，所有美好的事情都在离我而去，丈夫、性、派对、酒，你知道这一切都消失了。”

尽管如此，沙容还是充希望。

“我非常相信，真正留下的、有意义的是于人生的想法。”

卡尔加里“活到老学到老”协会，以及“第三幕”电影忠实的支持者，巴塔拉表示，她看到改变正在到

“我认为，我需要强的是，如何老年人生活得更加健康，而不是无限期延长他的寿命。”

沙容·布塔拉的下一部作品将在今年世，名是《扎拉之死》。

(本文作者：Carmel Kilkenny 原文链接：Canada: Becoming a Senior Society )

（加拿大人口统计局的几个数字：）

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