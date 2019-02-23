加拿大：逐渐步入老年社会

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究竟有多老？

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像工业发展七国（G7）中的其他伙伴国一样，加拿大也逐渐步入老年社会。加拿大目前总人口为3800万，平均中位数年龄为40岁。

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而在G7中，这个数字还是最年轻的。

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到了2031年，加拿大将有超过四分之一的人口年龄在65岁以上 — 这与当下日本正经历的人口老龄化状况相似。

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加拿大统计局的这些重磅新闻令很多人感到吃惊，也带来了挑战与机遇 — 我们会在这里一一分析。

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*如果你希望了解更多，本末附有统计表格。

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正如题图照片中的梅·马斯克（Maye Musk）女士，很多老年人在拥抱人生中健康的黄昏岁月。但也有像作家布塔拉（Sharon Butala)经历过令人愤慨的年龄歧视，再到加拿大誓言要在2100年加入“一亿人口俱乐部”，最后是显著增加的移民对人口老化带来的帮助 —— 我们在这篇长文中将详细向大家介绍，加拿大如何应对这个挑战。

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人口统计与百岁老人

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统计局的数字显示，现在的加拿大，65岁以上的老年人口超过了14岁以下的儿童人口。这对加拿大社会无疑是个警钟。

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以前的金字塔式年龄分布状况变成了圆柱形分布，而圆柱的顶端正变得越来越重。

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大卫.伏特(David K. Foot)是一位经济学家、人口学家，来自澳大利亚，刚刚从多伦多大学退休。

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早在二十年前，他就写出了《繁荣、破产、与回声》系列书籍，对加拿大即将面临的人口老化问题第一次提出警告。这个系列是他与记者丹尼尔.斯多夫曼（Daniel Stoffman）合著的。

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然而，在新一个千禧年，人口老龄化演变成了全球性的趋势。

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它不仅发生在所谓的发达国家，基于出生率下降导致的老龄化，也逐渐成为发展中国家的现实。

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加拿大统计局是官方统计机构，负责跟踪记录加拿大的数字与事实。乔纳森·查格农（Jonathan Chagnoa） 是加拿大官方统计局的人口学家。

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他表示，数字显示的也不都是坏消息，我们只是需要准备好应对这一变革。

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加拿大依然是G7工业国集团中最年轻的一个。只有美国的65岁老人比例低于加拿大。—— 乔纳森·查格农 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

从政府预算到提供医疗服务，从建筑与住宅特别设计照顾老人的助行器和轮椅，到更多的群体居住选择，加拿大社会的生活方式正在发生巨大变化。

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人们喜欢去的购物中心，在寒冷的冬季格外受到欢迎。在过去十年间，这些中心重新设计了更为舒适的座椅，以便老年人能够在各个商店徜徉的间歇得到更好地休息。在美食街，设计上也打破孤立的座位，因为那对老年人的健康生活有害。

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甚至对死亡这个概念，人们也开始有了新的认识 — 社会变革已经发生，比如人们认为“安乐死”是一种权利。

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同时，葬礼的传统以及埋葬的方式也在变化。2018年11月初，加拿大蒙特利尔艺术中心第一次举办了“死亡沙龙”，展示了生命终结的名目繁多的选择。

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百岁老人是加拿大增长最快的群体

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同时，人的寿命在延长。长寿人口在增加，而且越活越长。

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查格农表示，加拿大确实在经历代际更替。

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加拿大的百岁老人是人口增加最快的群体。

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目前，有8000人超过了100岁。（具体地说，2016年加拿大有8230人年龄超过100岁。）

自2011年的统计显示，百岁老人的人数增加了41%，成为了加拿大人口增长最快的群体。

他还说，另一个有趣的事实是，目前，加拿大人中，年龄在15岁至64岁的人口比例是七大工业国中比例最高的。

这也意味着，加拿大人口比例最大的一部分是纳税人口，在经济上支撑着我们的社会。

这是加拿大目前的现实，不过，如果你望向更远的未来，我们需要意识到，需要应对劳动力短缺以及其他社会挑战。

查格农表示，人口预测显示，65岁以上老人的比例会逐渐增加，但是，15岁以下儿童的人口比例基本没有变化。

他说：“作为一个健全的社会，我们可以看到这一点。”

加拿大婴儿潮一代比其他发达国家来得晚些。

因为二战之后，比起美国与英国盟友，加拿大士兵撤回本国的时间要晚些。

加拿大的婴儿潮一代（Baby Boomers）是指那些出生在1947年到1966年之间的人。

当时，加拿大的人口基数比现在要小很多，但那期间，每年有40万婴儿出生。

现在，婴儿潮一代开始迈进古稀之年。他们中很多人退休了，退出了劳动大军，不过，因为在2006年，加拿大取消了65岁为退休年龄的规定，一些婴儿潮一代的人还在坚持工作。

可以预期，人们的工作时间延长将会逐渐成为一种趋势。

据加拿大广播公司（CBC）的报道，在2010年，65岁以上人口中拥有全职工作的人比例为6%，加拿大人的平均退休年龄是62岁。

到了2031年，随着婴儿潮一代退出劳动市场，每一个人退休，会有两个人进入劳动市场；而在八零年代，这个数字是每一个人退休会有五个人进入劳动市场。

费罗明娜·塔西：加拿大第一位老龄人口部长

目前，加拿大十个省份以及三个地区都设有部长职位，专门负责老年人口以及老龄化问题。

加拿大总理贾斯汀·特鲁多意识到老龄化需要联邦层面的关注，或者说是在国家事务中占有一席之地，于是，在他上台后，任命了加拿大第一位老龄人口部长费罗明娜·塔西（Filomena Tassi）。

自那以后，塔西走访全国各地，倾听老人家们的关注点，聆听他们家人的心声，此外，还与老人健康事务机构的工作人员交流，到访老人等地。

她也列出了一系列老年人面临的最紧迫的问题。

塔西曾表示：“我在与他们的沟通中了解到，老年人对收入保障，可负担住房，老人受虐待、遭诈骗问题，孤独感，医疗以及方便的医疗设施等一系列问题非常关注，这还不是全部的问题清单，而是老人们最经常提及的问题。”

年龄歧视是最受忽视的社会不公现象

当被问及社会如何就这些问题做出改变，塔西回答，正如在一个和谐的家庭，“相互合作”是照顾好老人的关键。她表示，不仅仅是联邦与省级政府与立法机构的合作，还涉及其他联邦一级其他机构的参与。

老人事务部需要建立与细化和其他部门的合作，如卫生部长、家庭部长、以及劳工部长等。

幸运的是，费罗明娜·塔西现在可以依赖与咨询不少老年人问题研究领域的专家。

比如，位于安大略省汉密尔顿的麦克马斯特大学，目前设有健康、老龄化、与社区专业；附近的Sheridan学院，早在2003年就成立了老年人研究中心 —— 他们能够提供专业的研究成果与建议，这在以前是不可能的。

塔西说，她也寄望联邦老年人委员会可以给予更多的意见与建议 —— 这是一个独立机构，目前在全国老年人策略中心属下运作。

她也提及新地平线老年人项目，这是一个联邦设立的社区创新与发展项目—— 它将社区的老年人与年轻人联系在一起，建立一种家庭之外的联系。

费罗明娜·塔西：随着人口结构的变化，人们的整体态度也要随之改变。

塔西说，目前，老年人问题中有一个方面遭到了忽视，那就是年龄歧视。这是我们绝对需要采取措施改变的地方。而加拿大社会中，也有越来越大的声音支持这个说法。

2016年，加拿大麦克林杂志的记者Sandra MacGregor报道，他根据公司撰写的调查文章称，年龄歧视是最被容忍的社会不公正现象。

根据报道，接受调查的人当中，有42%的人表示，可以包容社会上的年龄歧视；而对性别歧视，只有20%的受访者表示容忍；对种族歧视，这个数字是17%。

有四分之一的受访者表示，会因为对方的年龄而采取不同的态度。

塔西表示：“我们想要让每个人都意识到，老年人为这个社会，为我们的工作场所，为我们的家庭做出过、以及还在做出多么杰出的贡献。”

其中，哈兹尔·麦卡里昂（Hazel McCallion)和佛罗伦丝·斯托克（Florence Storch)就是最明显的例证。

2014年，在阿尔伯达省举办的55岁以上老年人运动会上，101岁的斯托克赢得了标枪项目银牌，投出了3.18米，是85岁以上年龄组成绩最优秀的运动员之一。

哈兹尔·麦卡里昂是前密西沙加市市长，大半辈子都在公共服务领域工作。

1978年，她首次当选该市市长的时候，密西沙加还是多伦多的一个后院小城市，人口只有28万。

在那之后的12次市选当中，麦卡里昂都作为候选人出战，10次获得连任，两次没有对手挑战。

现在，密西沙加人口达到了70万，成为了一个繁荣而多元的城市 —— 其中一半以上居民的母语不是加拿大官方语言的英语或法语。

而在1978年市政府周围连绵的绿地，也让位给了繁华小区或是赢得过设计奖的摩天大楼。

2019年一月中，安大略省省长道格·福特为她提供了一个职位：省长特别顾问，以及省城市事物部长特别顾问。

二月份，麦卡里昂就满98岁了。她正耐心考虑是否接受这个职位，包括每年15万加元的酬薪。

在一月23日，接受《环球邮报》采访的时候，她表示，如果这个职位干扰了我手上的其他工作，我就需要好好考虑考虑。

老龄人口部长塔西认为，加拿大不缺乏老年人参与的各类活动，但关键是，互通信息以及推广这些活动。

塔西此前担任一间高中的牧师的时候，曾发起一个活动，将老年人与高中学生配对。圣诞新年期间，年轻学生们陪同老人购物。

这个项目获得了巨大成功，直到现在还在进行。

在安大略的汉密尔顿，麦克马斯特大学有一个“互助行动项目”，把社区里有空余房子的老年人与愿意和老人居住的大学生配对 —— 让大学生在更像家庭的环境中完成学业。这是另一个在社区里取得成功的项目。

塔西说：“现在，生活对年轻人来说，更具挑战。你看看社交媒体还有年轻人面对的压力，老年人能够给他们建议，能够把个人智慧和经验传授给他们。这是非常重要的。

加拿大世纪行动：2100年加入一亿人口俱乐部

“我的国民，让我来告诉你们，所有迹象都指向同一个方向：二十世纪是加拿大的，是加拿大发展的世纪… …接下来的100年，加拿大会是一颗耀眼的星星，所有热爱进步与自由的人们都会朝它涌来。” —— 加拿大总理威尔佛里德·劳雷尔爵士（Sir Wilfrid Laurier)在多伦多梅西大厅的讲话（1904年10月14日）

加拿大一群有远见的人创立了“世纪行动倡议，Century Initiative”，目标就是，在下一个世纪开始的时候，加拿大人口达到一个亿。

哥迪·海迪尔（Goldy Hyder)是“世纪行动倡议”的董事会委员。他表示，劳雷尔上面那段话中提到的目标或许没有具体实现，所以，他们这个行动委员会致力于在下一个世纪实现这个目标。

有些人认为，这一目标太高，海迪尔却说，如果你回顾加拿大历史，你就会发现，这并非如一些人认为的那样不切实际。

这个委员会就此进行的研究发现，如果要达到一亿人口的目标，加拿大需要每年吸引45万移民。

2018年10月31日，加拿大移民部长艾哈迈德·侯赛因（Ahmed Hussen)宣布，到2021年，每年将增加四万移民，令每年加拿大的移民人数增加到35万。

为实现这个目标，世纪行动倡议将从五个方面努力，目标只有一个，那就是增加加拿大人口。这包括了：在国内，提高儿童早期托儿和教育设施，以提高生育率；到城市发展与创新，增加人口是至高无上的目标。

“我们成功做到过”

海德尔认为：“这可不是杜撰出来的，我们确实遇到了问题。不过，历史上，我们曾成功解决了这个问题。”

他解释道，从1918年到2000年，加拿大人口增加了3.7倍。而世纪行动倡议提出的目标，是从2018年到2100年，加拿大人口从3500万增加到一亿 —— 增加2.7倍。

“我首先想传递给加拿大人的信息是，我们以前实现了人口增长的目标，增长的数字比现在计划的还要大。”

海迪尔还指出，如果上个世纪的领导人低估了加拿大接受新移民的能力，也定下许多条条框框加以限制，现在，我们中的很多人就不会生活在加拿大了。

他说：“如果没有现在这样的人口数字，加拿大会比现在要穷。原因有许多方面，包括生活在如此广袤的国家的可负担性，以及如何让基础设施服务所有的人。”

他问道，从课税基础上说，多少人口才能担负起目前需要的税收呢？

“所以，缴纳税款的人口越多，才会有更多的人一起来分担税收，我们才能负担得起那些社会保障项目，负担得起基础建设和建筑，才能在一定程度上保障这一切 —— 而很多加拿大人觉得这些是理所当然的。

健康地活着与健康地生活

当讨论到长远计划的时候，很多家庭都担心如何帮助和照顾年迈的父母，这是眼前最为迫切的顾虑。

健康的身体与长寿并不总是结伴而行，这更像是一场终极赌博。

斯坦芬尼·埃里克斯（Stephanie Ericks）是蒙特利尔的一名社工，专门帮助需要特别服务的老年人和他们的家庭。

她表示，老年人和他们的家庭对床位、住所、以及人手的需求可谓源源不绝。

她特别强调，老人以及家人要准备好必要的法律文件，比如设立遗嘱和确立遗嘱执行人等；可以快速作出决定；也让家人真正为老人提出诉求。

埃里克森说，老人与家人间应该可以放松倾谈，说出自己的需求和愿望，要鼓励他们多与孩子以及亲人们沟通，以备万一有那么一天，老人意识不再清晰的时候，家人了解老人的意愿和选择。

梅·马斯克：70岁的超模，正处于事业顶峰

梅·马斯克（Maye Musk)于1948年出生在加拿大萨斯喀彻温省的里贾纳。两岁的时候，她随父母一起移民南非。

15岁的时候，她母亲的一位朋友让她参加了模特训练课程。她从此走上了模特之路，并在约翰内斯堡等地登台。

当模特之余，她也追寻自己对学术的热情，包括数学和其他科学。之后，她取得了两个硕士学位，成为了注册的饮食与营养专家。

梅是前加拿大饮食顾问协会主席。她另一项为人熟知的成就是，培养出了三个颇为成功的孩子，包括电动汽车特斯拉创始人埃隆·马斯克，电影制作人托斯卡·马斯克，以及商人、慈善家金贝尔·马斯克。

梅今年70岁了，有两个10岁的外孙。她还在继续做模特，展示了魅力与活力不会随着年龄而流逝。

“我对这一切实在是厌倦了。就算以后再没有人找我做模特，我也要看看染发剂下面究竟是什么颜色？” —— 梅·马斯克

2017年一月，梅·明斯克接受《人物》杂志专访时，回忆起她是如何决定不再染发，让其自然生长。

“我对这一切实在是厌倦了。就算以后再没有人找我做模特，我也要看看染发剂下面究竟是什么颜色？？”她说，“所有我就长出了一头银发。”

但出人意料的是，她的模特工作反而增加了。她成为很多大型活动的模特，因为很多公司终于意识到，老年女性的市场还完全没有被开发呢。

现在，她是化妆品牌Covergirl的代言人，也能够在多个时装周上看到她的身影。

她唯一的遗憾是，没有早些开始亮出自然的发色。

在接受《人物》杂志记者凯特琳·费里（Kaitlyn Frey）采访时，马斯克说：“现在这个样子更加丰富和健康。我应该更早些开始。现在回头看，让我的头发以自然的颜色生长是个非常棒的决定，因为我是从那时开始，接到重要品牌的广告邀约。我还和欧洲的经纪公司签约，去了很多不同的城市，我爱那些地方。在大街上，人们会把我叫住，告诉我，他们喜欢我的头发！”

慢慢变老

沙容·布塔拉（Sharon Butala) 今年78岁，是一位成功的作家，居住在卡尔加里。对于慢慢变老的事实，她承认，自己起初感到非常震惊。

在为加拿大全国发行的《The Walrus》杂志撰写的文章中，布塔拉写道：“同时，我完全否认它会发生在我身上，所以，当它真的发生时，我从头凉到脚，非常惊诧。”

这里提及的“它”，是指逐渐变老这个事实对她意味着什么。

她提到，很多她这个年纪的人，尤其是还能享受自己健康身体的老年人，当意识到自己确实老了，都有相似的体验。她形容说：“感觉像是被一堆砖头击中。”

“我认为，我们需要强调的是，如何让老年人的生活更加健康，而不是无限期延长他们的寿命。” —— 沙容·布塔拉

布塔拉丈夫去世的时候，她还不满70岁。之后，她和银行商谈房屋贷款的问题。她撰文描述当时的情景，自己痛苦地意识到，那是“令人难以置信的年龄歧视”。

而从其朋友那里，她听说了更多年龄歧视事件。比如，在开车违规遭截停的一瞬间，警方就吊销了她一位朋友的驾照。这些对老年人的不公令她更加大声地抗议。

她说，作为常受人忽视的老人实在不容易。她也清楚，自己失去了些什么。

她说：“是的，所有美好的事情都在离我而去，丈夫、性爱、派对、饮酒，你知道这一切都消失了。”

尽管如此，沙容还是充满希望。

“我非常相信，真正留下来的、有意义的是关于人生的想法。”

作为卡尔加里“活到老学到老”协会会员，以及“第三幕”电影节忠实的支持者，巴塔拉表示，她看到改变正在到来。

“我认为，我们需要强调的是，如何让老年人生活得更加健康，而不是无限期延长他们的寿命。”

沙容·布塔拉的下一部作品将在今年问世，书名是《扎拉之死》。

(本文作者：Carmel Kilkenny 原文链接：Canada: Becoming a Senior Society )

（加拿大人口统计局的几个数字：）

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