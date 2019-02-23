作者：沈二 2019-02-23

谷歌与 Automattic / WordPress 宣布合作开发专为发布本地新闻而设计的低成本新闻发布平台 - Newspack 。

在官方博客中，谷歌表示它已投资120万美元到创建 Newspack。同时，其他资助者包括 Lenfest 新闻学院， John S.和James L. Knight 基金会 和 其他民间媒体集体贡献另外100万美元。

谷歌和Wordpress的合作可以说是开发新闻类的平台的最佳组合。谷歌拥有强大的技术能力和各种基础资源，而Wordpress是60%内容/媒体/新闻类网站的使用平台。