作者：沈二 2019-02-23
谷歌与 Automattic / WordPress 宣布合作开发专为发布本地新闻而设计的低成本新闻发布平台 - Newspack 。
在官方博客中，谷歌表示它已投资120万美元到创建 Newspack。同时，其他资助者包括 Lenfest 新闻学院， John S.和James L. Knight 基金会 和 其他民间媒体集体贡献另外100万美元。
谷歌和Wordpress的合作可以说是开发新闻类的平台的最佳组合。谷歌拥有强大的技术能力和各种基础资源，而Wordpress是60%内容/媒体/新闻类网站的使用平台。
“记者应该写故事和覆盖他们的社区，而不是担心设计网站，配置CMS或构建商务系统。” - 谷歌博客
Newspack将根据小型新闻编辑室的需求量身定制。
谷歌表示，记者应该写故事和覆盖他们的社区，而不是担心设计网站，配置CMS或构建商务系统。 出版平台应该为他们解决这些问题。
一个固执己见的内容后台
在理念方面，谷歌 Newspack 显然受到了采取模块化新闻的设计思路影响。
谷歌计划提供一个固执己见的CMS（内容后台）。并称：“它（后台）知道什么是正确的事情，即使你不这样做。”
它表示试图通过在产品中构建最佳实践来帮助小型内容发布商取得成功，同时消除技术干扰来节约稀缺的编辑资源。
安全性也是这个小而美的系统的一个关注重点，针对现在竞争对手恶意点击的行为，谷歌表示通过 ClickCease 自动IP阻止，保护广告免受竞争对手和机器人的攻击。
“（我们计划提供）一个固执己见的CMS（内容后台）。它（后台）知道什么是正确的事情，即使你不这样做。” - 谷歌博客
免费的试用期和收费的正式使用期
如果想成为试用该网络出版平台的机构，申请必须在2月1日之前提交。
中小型数字新闻机构有资格申请成为平台开发的规则和章程制定参与者。Newspack 计划于2019年7月底附近推出测试版。
使用 Newspack 会产生相关费用 ， 但在整个开发期间将由 Automattic 全额资助 。在开发期延长至2020年1月之后，运营费用从每月1,000美元到2,000美元不等。
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