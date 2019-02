寻找答案：为什么医生的自杀率会如此高？

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大广播公司CBC的Out in the Open节目最近采访了撰文探讨为什么医生自杀率会远远高于普通人的美国医生帕默拉·淮博(Dr. Pamela Wible)。

淮博出生于医生家庭,她父母都是医生,从小耳濡目染父母救死扶伤,她好像没有过任何犹豫就选择了进医学院,像父母那样当一名医生。她在采访中说,少年时的她想象自己能给老爷爷老奶奶治病,解除他们的痛苦,也能给儿童治病,让他们健康成长,当然她还希望给无数家庭的父母们看病,给他们的孩子接生,让所有的人都健康快乐。

怀揣着崇高理想,帕默拉·淮博经历了所有医学院学生的面壁苦读,接下来又挺过了艰难的住院医时期,在她终于成为医生后,她失望地发现她只是巨大的医疗产业中的一个小环节,她需要做的是每7分钟看一个病人,医疗产业如同其它产业,许多时候是为盈利所驱,而与此同时她意识到她未必能做到让所有的人都健康快乐。

帕默拉·淮博对当一个“7分钟医生”越来越感到厌倦,在她36岁时,她经历了严重的抑郁症,她想到过自杀,有六个星期,她几乎全呆在床上,希望第二天不再醒来,她在采访中说,她当时觉得她是在用整个生命去追寻一个梦,而这个梦已经不可能实现了。

但她最终从抑郁症中走了出来,她选择了自己开设诊所,按她的意愿当家庭医生,但在相当长一段时间里,她一直以为自己是唯一抑郁到想自杀的医生。

后来,她在短期内参加了两位自杀医生的葬礼,这让她震惊,她开始扳着手指头数,竟然能数出10个她认识的医生是死于自杀,而其中的三位医生来自她的家乡,美国俄勒冈州的尤金市(Eugene, Oregon)。对她来说,这是一次警醒。

她在自己的博客中写到了医生自杀这个问题,她很吃惊这篇博客收到了很多读者评论,而且不少是长篇的评论,人们告诉她他们自己亲人和朋友的经历,她决定必须把这些悲剧记录下来。

帕默拉·淮博开始在业余时间写她的博客专栏“自杀医生日记”,她目前已经收集到1,200名自杀医生的故事。

帕默拉·淮博认为,许多年轻医生过劳(不少人每周工作时间超过100个小时),睡眠不足,并且经常处于过度刺激的工作环境中,另外,许多医生是完美主义者,他们不能容忍一点点差错,而过度疲劳的状态使他们无法避免犯错误,他们无法原谅自己的错误,而目前的医疗系统机制往往不仅无法帮助这些疲惫不堪的青年医生,反而还会抱怨青年医生的失误,这些都是抑郁的诱因。

帕默拉·淮博认为自我感觉有抑郁问题的医护人员要及时请求帮助,而医院和诊所应该为医护人员提供心理咨询,应该为他们提供全时(24/7)的心理健康帮助。

帕默拉·淮博还以我们每人都按时去看牙医为例,大家知道不定期看牙医的结果往往会有数棵龋齿出现;但人们往往不认为心理问题会有定期检查的需要。帕默拉·淮博认为一些特定的职业,比如医护人员,警察,救火队员等,都需要按时去检查心理健康,医护人员要象人们定期看牙医那样,定期去看心理医生。

去年10月,加拿大医学会公布的报告指出,加拿大医生中有34%的人有抑郁症状,有8%的人在过去一年中有过自杀的想法。

RCI with CBC, Out in the Open

