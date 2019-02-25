法国移民加拿大人数持续增长，大多数落脚魁北克省

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近几年来，法国人移民加拿大的人数正在逐年增加。2001年时不足7万人，而到2011年则超过9.04万。其中大多数落脚在法语省份魁北克。目前，蒙特利尔市就有超过13万法国人居住在这里，有移民也有持学习和工作签证者，而且数字还在不断增加。

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上个星期，《纽约时报》记者Dan Bilefsky在蒙特利尔采访了一些法国来的移民，探究他们对魁北克省及生活的看法，以及与法国生活的比较。从总的来看，他们觉得文化和生活习惯差异很大， 适应的过程要比他们预想的困难得多。

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虽然，魁北克和法国都讲法语，但仍有相当大的差异。例如双方讲的法语无论在口音上还是在表达方式上都有很大不同， 在文化方面也会有很大冲击。《纽约时报》记者访问的一位巴黎来的移民甚至说，法国与魁北克的共同点可能还不及墨西哥人和中国人之间的共同点多。

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报道还提到天气的明显差异。冬季活动是大多数魁北克人喜欢参加的，但来自法国的移民则往往对寒冷的气温和积雪没有足够的思想准备。但尽管面对大雪，很多巴黎来的年轻人仍然认为，魁北克为他们提供了新的机会和更好的生活质量。这点并不令人觉得意外，因为法国的失业率高达9％，而魁北克的失业率低于5％。很明显，年轻人更容易找到工作和稳定的居所。

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《纽约时报》的报道说，总的来说，法国移民对魁北克的总体感觉是，这里女权主义盛行，充满机会，没有人对你评头品足，也不那么死板，人们能将寒冷季节也变成文化娱乐的时光。既不用说， 魁北克是个好地方，即使对法国人来说也是如此！

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