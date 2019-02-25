加拿大魁省一制药公司将被法国制药巨头高价收购

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加拿大魁北克省的制药公司 Clementia Pharmaceuticals 将以13.1亿美元的价格被法国制药巨头收购。

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加通社星期一（2月25日）报道说，Clementia Pharmaceuticals 公司专门研究治疗罕见疾病，法国制药巨头 Ipsen 准备以高达 13.1 亿美元的价格来收购这家魁北克公司。

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Clementia Pharmaceuticals 和 Ipsen 两家公司的董事会都表示赞成此交易，预计这笔交易先需要走正常的批准程序，然后将在 2019 年的第二季度完成。

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加通社报道说，魁北克公司 Clementia Pharmaceuticals 于 2017 年 8 月在纳斯达克上市，其股票市值目前估计约为 5.64 亿美元，上周五收盘时，该公司的股价为 14.92 美元。

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（RCI with Radio Canada， CP）

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