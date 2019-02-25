温哥华又增 2 起麻疹病例，由旅行者带进

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温哥华卫生当局 Vancouver Coastal Health Authority 确认，在低陆平原地区又出现 2 例确诊的麻疹病例，但新病例与温哥华学校的麻疹疫情无关，而是由旅行者带入。

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温哥华国际机场的一位发言人表示，其中 1 个病例与 2月11日菲律宾航空公司从马尼拉抵达温哥华的一个航班有关，飞机上的一名麻疹患者还从机场乘大巴前往列治文的旅馆 La Quinta Inn. ，并曾去过列治文的餐馆和玩具店。

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BC 省卫生部长阿德里安·迪克斯 （Adrian Dix）说这个消息令人不安。

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他说，老实讲，在21世纪，人们不应该在BC 省被传染上麻疹。

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根据统计，温哥华地区目前有13 例确诊的麻疹病例，其中10 例在学校。

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麻疹是一种高传染性疾病，通过空气传播，其病毒可在空气中停留 2 小时，症状包括发烧、咳嗽、流鼻涕和红眼，几天后患者面部和胸部开始出疹子。

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要获取接种麻疹疫苗的信息，请拨打 HealthLink BC 的电话 811。

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（RCI with CBC）

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