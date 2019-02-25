让瘫痪者重新行走：洪堡野马冰球队脊椎受伤队员将前往泰国进行硬膜外刺激手术

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去年4月发生的萨斯喀彻温省洪堡野马冰球队大巴在高速公路上和卡车相撞重大事故的幸存者，19岁的前冰球队员莱恩·斯特拉切尼茨基（Ryan Straschnitzki）决定前往泰国进行硬膜外刺激手术。

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莱恩·斯特拉切尼茨基的脊椎伤导致他胸部以下瘫痪，他希望这一新型的手术将使他能够重新获得部分行动功能。

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硬膜外刺激手术被称为是脊髓损伤者的突破性治疗，这一手术被称为是将人变成机器人，手术的原理是将硬膜外刺激装置植入病人的后背，通过使用遥控器，这一植入装置会将电波传入脊椎，由此刺激脊椎神经来移动四肢。

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换句话说，健康人的四肢移动通过大脑和脊椎神经互动来完成，而失去大脑和脊椎神经互动功能的瘫痪者则通过这个植入的刺激装置来指挥四肢行动。

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到目前为止，硬膜外刺激手术还无法在加拿大进行，加拿大患者必须去美国，瑞士或泰国自费进行这一手术，泰国的手术费用相对要大大低于美国和瑞士，泰国收费大约在$100,000.

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迄今有6名加拿大人在海外接受了硬膜外刺激手术，全世界大约总共有30名脊椎损伤者接受了这一手术。

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莱恩·斯特拉切尼茨基（Ryan Straschnitzki）计划在今年4月或5月前往泰国接受这一手术。

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