狂风暴雪：多伦多北部50辆车撞一起、蒙特利尔努力除冰、PEI 政府晚开门…

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星期一（2月25日），高速公路 Highway 400 在多伦多以北 Barrie 附近的路段发生严重车祸，导致该路段两个方向都停止交通。

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50 辆车相撞

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安大略省警方说，有 50 辆车撞到了一起，有汽车、皮卡、商务车、中型和重型拖车，还有一辆输油车。

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安大略省警察局 OPP的高速公路安全部门发言人 Kerry Schmidt 表示，大约有 12人被送进医院，他们受的是轻伤。

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消防部门还示，一辆拖车上的大约 500 升柴油洒落到高速公路上，工作人员进行了泄漏控制工作。

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Kerry Schmidt 说，50辆车撞在一起，有的车进了旁边的路沟，加上强风和大雪，给工作带来很多难度。

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警方在一条推文中说，该地区的能见度为零，附近居民非必要最好不要上路。

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加拿大环境部称，在安大略省和魁北克省南部，星期一都有强风，风速达到70公里/小时。

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蒙特利尔抓紧除冰

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在魁北克省，在经过一个下雨的周末后，这个星期大部分地区面临大风和大雪，以及气温下降。

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环境部说，周一晚上风速可能更高。

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蒙特利尔市正在派出 “破冰旅”，调动大量人力清除人行道上的冰层。

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随着温度下降，蒙特利尔等地区的气温下降至-15摄氏度，降温导致周末的降水迅速结冰。

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蒙特利尔市政府的发言人菲利普·萨布林（Philippe Sabourin）表示，最近降雪量减少了三分之二，城市减少了除雪行动，加强了除冰工作。

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他说，星期日蒙特利尔下了12 毫米的雨，我们决定重点清除人行道上的冰，市政目前大约有 300名工人在除冰，同时出动了几百个人行道除冰机。

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魁北克市天气狂野

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在魁北克省府魁北克市，电力局 Hydro-Québec 报告说由于雪和大风，一些地区发生电力中断事故。

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这座城市的地面上已经积累了最近下的大约 1 米多的雪，周日到周一夜里又添了18厘米的雪。

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在魁省的加斯佩（Gaspé）和下圣劳伦斯（Lower St. Lawrence）地区，周一也有15至30厘米的雪，其中一些地区的阵风可达100公里/小时。

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加拿大环境部的气象学家Simon Legault表示，这股暴风雪正在魁北克省的中部上空，并在向东移动，延伸至爱德华王子岛省。

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PEI

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在爱德华王子岛省 PEI，星期一很多政府机构因暴风雪而纷纷推迟办公，许多学校停课。

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（RCI with CBC）

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