老人可以足不出户看牙医：魁北克流动牙医诊所

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魁北克市的牙医莎拉·加尼埃（Sarah Gagné）5年前开始为老年人和行动不便者提供上门牙医服务。

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加尼埃医生的流动牙医诊所如同其他固定的牙医诊所，提供包括洗牙，诊断，拔牙和补牙等服务，她唯一不做的只是X光检查和牙科矫形。

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加尼埃医生的患者有些是居住在自己家里的老人，也有许多是住进老人院的老人。这些患者如果是去一家牙科诊所看牙的话，他们得有人开车接送，还往往得在诊所排队候诊。

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另外许多养老院的老人往往由于其他健康问题而忽视看牙医，不少养老院的老人干脆完全放弃定时看牙医的习惯。但加尼埃医生认为老年人的牙齿健康是老人整体健康的一个重要组成部分。

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为患有老年痴呆和失忆症的老人提供牙医服务需要一些特别的技巧，加尼埃医生指出。

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加尼埃医生的患者大致在魁北克市周边１小时的车程内，包括Quebec City, Portneuf, Lévis， Sainte-Anne-de-Beaupré等地，她通常把日程安排得一整天在一个小区域。

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加尼埃医生现在有一个助理，她计划在今年春季再雇用两个助理。

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加尼埃医生很享受她的轮子上的诊所，她说她不能想象再回到通常那样固定的牙医诊所的工作方式。

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RCI with Spencer Van Dyk · CBC News

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