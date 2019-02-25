玉山江家人保留的照片（Globe News）

玉山江妻子呼吁加拿大不要忘记已被中国关押13年的另一位公民

作者 亚明 | china@rcinet.ca
星期一 25 二月, 2019 , 暂无评论 ↓

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华为公司财务总监孟晚舟获保释后，目前正在温哥华的家中等待引渡聆讯。而因此事件被中国逮捕的两名加拿大人仍被关在中国的监狱中，没有正式的起诉，也没有公开的庭审。加拿大政府呼吁国际社会声援，但中国似乎并不在意。

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就在此事件引发国际关注的同时，另一位被中国关押的加拿大公民之妻再次发声，呼吁加拿大政府和国际社会不要忘了她的丈夫已被中国关押了13年。再过几天31日，他的丈夫将在监狱牢房中度过50岁生日。他就是原籍中国新疆的维吾尔人玉山江（Huseyin Celil）。

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玉山江的妻子卡米拉·特仑迪巴依娃（Kamila Telendibaeva）一直在呼吁国际社会和加拿大政府，敦促中国政府释放这位4个孩子的父亲。她说，以前孩子们还经常问起“父亲啥时能回来”。前不久，当他们看到新闻说“中国在新疆设立的拘留营中关押了一百万穆斯林维吾尔人”时，他们再次开始为父亲担忧。

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玉山江妻子在记者会上（Globe News）

卡米拉说，一个人照看四个孩子，真的很不容易。尤其是她的大儿子因先天智力发育问题，现在虽然已经17岁，还像小孩一样需要照顾。她说：“这十几年来在没有丈夫的情况下，真的很难”。

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卡米拉对记者说，她知道加拿大政府为解救她丈夫做了很多努力，尤其是上一届保守党政府时，总理哈珀访华多次提到玉山江的问题。现在的自由党政府为解救孟晚舟事件中被关押的加拿大人，也在努力工作。但总理特鲁多似乎从来没有关心过被关押的另一位加拿大公民玉山江。她担心加拿大已放弃争取释放玉山江的努力。

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玉山江出生在中国新疆喀什，第一次被逮捕是因为用扩音器播放穆斯林祷告，在被关押48天后释放。后来中共指称他参与东突厥斯坦伊斯兰运动，对他发出通缉令。他先逃到邻国乌兹别克斯坦，并在那里遇到现在的妻子。后来到土耳其，在那里的难民收容所经联合国难民署鉴別为难民。2001年移民加拿大，并在2005年入籍成为加拿大公民。玉山江抵达加拿大后曾在哈密尔顿一个清真寺担任阿訇，后定居在安大略省伯灵顿市。

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2006年，玉山江与全家前往乌兹别克斯坦探望妻子的家人。结果当地警方应中国要求拘捕了他，随即移送中國。20074月，玉山江被指控犯有“恐怖主义”罪，判处终生监禁。此后就一直被中國政府关押着。中国拒绝承认他的加拿大身份，因此不允许加拿大使馆与其接触，同时也不允许他请律师。

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大赦国际加拿大秘书长Alex Neve（右）在记者会上安抚玉山江的妻子（Globe News）

大赦国际加拿大分部和其他人权组织都谴责对玉山江的秘密审判是不公正的，指控他是恐怖分子却没有任何证据。大赦国际不仅接手了玉山江的案件，还帮助卡米拉承担起抚养四个男孩的任务。

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大赦国际加拿大秘书长亚历克斯•奈夫（Alex Neve）在接受加拿大环球电视台的采访时说，玉山江“是一个非常关心他的民族命运的人。对他的关押实际是中国政府在新疆迫害维吾尔族少数民族的一部分”。

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他说：“在新疆，那些试图为维吾尔族人争取自由权利的人，经常会被逮捕和控罪“

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他还提到，从去年开始，中国政府迫使大约100万人进入拘留营。北京方面否认这些营地是为了“政治教育”，并称这些营地旨在提供职业培训和劝阻极端主义。

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新疆的军警与抗议示威者
（AP Photo/Ng Han Guan）

去年8月联合国呼吁中国立即释放被关押的维吾尔人，但遭到中国拒绝。

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去年11月，加拿大在审查联合国的人权记录后，也与几个国家一起批评中国的做法是侵犯了维吾尔人的权利，并对“关于新疆维吾尔族和其他穆斯林的大规模拘留，镇压和监视的报道” 表示关注。加拿大驻联合国常驻副代表塔玛拉·马欣尼（Tamara Mawhinney）敦促中国“释放维吾尔族和其他穆斯林，因为他们因种族或宗教信仰而被任意拘留，没有适当程序。”

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奈夫认为：“这些情况导致玉山江的处境仍然非常严峻”。他说，2017年初中国官员曾宣布，“玉山江已经认罪并接受了在教育培训，因此对他实行减刑，从终身监禁减少到20多年”。

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但卡米拉说：“我不知道20年后他是否还能活着”，也不确定他在监禁期结束后是否会被中国当局释放。但她仍然抱有一线希望。

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加拿大环球电视台的记者也分别就此事质询中国大使馆和加拿大外交部。中国大使馆没有给出任何回答。加拿大外交部则说： “我们一直在关注 Celil （玉山江）先生被关押的事，希望在更高外交级别上与中国交涉此案件”。

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