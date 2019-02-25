东南亚是接收发达国家废弃物的主要地区之一 (AP Photo/A.M. Ahad)

加拿大不同意签署全面禁止废弃物国际转运条约

作者 亚明 | china@rcinet.ca
星期一 25 二月, 2019 , 暂无评论 ↓

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加通社星期一消息：加拿大在菲律宾刚刚结束的有关禁止废弃物跨境转运国际会议上宣布，不会签署“巴塞尔条约”新的修正案。

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《巴塞尔条约》是1989年在瑞士巴塞尔召开的讨论减少废弃物在国际上越境转运会议上达成的一项协议，主要是要求有害废弃物转运时必须先得到输出国和输入国的批准。当时除了美国和海地，世界所有国家都签署了这一条约。

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而1995年提出的修正案则希望禁止所有有害废弃物的跨境转运，即使是为回收再利用也不行。此次的菲律宾会议上有大约四分之三的国家同意批准这一修正案，但离获得通过还差两个国家。

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中国从2017年开始不再允许接收其他国家废弃物（AP, File)

加拿大没有同意签署这个修正案。加拿大环境部的发言人加布丽埃勒·拉蒙塔涅（Gabrielle Lamontagne）说，  “加拿大和其它一些签约国，诸如日本、澳大利亚和新西兰不同意签署修正案，是因为我们认为那些对环境无害的废弃物转运是有积极意义和效果的”。

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但加拿大一个人权组织及网站的创办人则不同意这种说法。凯瑟琳·鲁夫（Kathleen Ruff）是rightoncanada.ca网站的创办者，她说：“为什么我们要把废弃物转运到地球上其他国家？那些国家甚至没有能力处理好自己的废弃物”。

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她说，加拿大作为一个负责任的地球公民，就应该接受修正案，并举例说，菲律宾几年前接受的加拿大废弃物，因难以处理，已经在腐烂。

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她指的是2013年和2014年，有103个装着废弃物的加拿大集装箱运抵菲律宾的马尼拉港，其中有的标记为回收塑料，可打开检查时充满了家庭垃圾，包括成人尿布，食物垃圾和丢弃的电子产品。菲律宾法院下令加拿大将这些垃圾运回国。双边在去年秋天成立了工作组，正准备在今后几个月里协商解决此问题。

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鲁夫指出，如果按照新的修正案，今后就不会再发生这样的事。因为所有跨境运送废弃物都将被禁止。

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加拿大环境部长凯瑟琳·麦肯纳（Catherine McKenna）常常喜欢引用一个形象的统计结果说，现在地球上等于每分钟都在向海洋里倾倒一卡车塑料垃圾。因此加拿大要积极推动所料回收，争取到2040年完全消除塑料垃圾。

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“巴塞尔公约”下一轮讨论会将于4月在瑞士继续。

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