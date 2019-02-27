新研究：长期并且单一的母乳喂养不利婴幼儿发育

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最新的研究提出建议，母乳喂养婴儿时要注意保持母乳和增添婴儿补充食品的平衡，这样做将有助于防范未来的食物过敏问题。

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本星期举行的2019年过敏，哮喘和免疫年会上，研究人员分析了2000名母亲在婴儿出生第一年内的婴儿喂养的数据。

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在这组研究中，大约有11%的婴儿可能有食物过敏问题，或者他们至少对一种食物有不耐受反应。

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研究人员对有过敏反应和没有过敏反应的婴幼儿进行了对照研究，他们发现，没有过敏反应的婴幼儿的母乳喂养期为平均32个星期（7 到8个月），而有过敏反应的婴幼儿的母乳喂养期比较长，大约接近46个星期。

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这是首次对母乳喂养时间长短和儿童食物过敏之间的关系所做的研究。

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没有人对母乳喂养的重要性提出质疑，医学和育儿专家公认母乳喂养婴幼儿是最佳喂养方式。

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医学和育儿专家（包括世界卫生组织）多年来一直建议从婴儿6个月时开始在喂母乳的同时逐渐添加补充食品，比如谷物和各类蔬菜糊，米粥，这也是许多不同文化共有的传统育儿方法。

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目前这一研究建议人们应注重在婴儿6个月后逐渐添加补充食品的种类和数量，以防范未来可能出现的食物过敏和不耐受问题。

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RCI with Dr. Brian Goldman · CBC News ·

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