前司法部长：她议会作证说话自由仍受限制

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好不容易等来的加拿大联邦政府前司法部长兼总检察长Jody Wilson-Raybould在议会司法委员会的作证还没有开始就已经被蒙上了阴影，因为Jody Wilson-Raybould表示她作证时能说什么话、不能说什么话仍然受到限制，她仍然不能自由讲话。

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千呼万唤始出来

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Jody Wilson-Raybould在星期二晚上写给联邦议会司法委员会主席Anthony Housefather的信中说，虽然她同意出席联邦议会司法委员会星期三下午的听证会，讲述她是否受到来自特鲁多总理办公室的干涉和压力、要她下令检察院不要就SNC-Lavalin公司涉嫌行贿的案件提出刑事起诉、而代之以罚款和改正错误的处理办法，但特鲁多办公室给她作证讲话的自由只局限于她担任司法部长兼总检察长任内的事情，而不能讲她改任退伍军人事务部长后、她做出辞去内阁部长职务、和她2月下旬列席联邦政府内阁会议期间发生的事情。

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在Jody Wilson-Raybould给联邦议会司法委员会主席的上述信件被媒体报道后，加拿大总理特鲁多的办公室告诉加拿大广播公司说，联邦议会司法委员会听证会要了解的关键问题是作为加拿大司法部长兼总检察长，Jody Wilson-Raybould是否在SNC-Lavalin案件问题上受到来自政府高层的压力，而让Jody Wilson-Raybould自由讲述她在担任司法部长兼总检察长期间发生的事情正好是所需要的讲话自由。

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有限自由

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自由党政府总理特鲁多则表示，解除Jody Wilson-Raybould作为司法部长兼总检察长受到的保密限制是经过仔细考虑的决定，他对Jody Wilson-Raybould能够出席联邦议会司法委员会作证感到高兴。

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现任司法部长David Lametti则表示，有限度地解除Jody Wilson-Raybould受到的保密限制以让她可以在联邦议会司法委员会作证、并回答联邦道德专员有关自由党政府是否在SNC-Lavalin案件问题上干涉了司法公正的调查会询问的问题，这一方面可以透明处理这一受到民众和媒体关注的问题，一方面可以确保加拿大司法程序的公正性。

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星期一，Jody Wilson-Raybould致信联邦议会司法委员会说，她期待在司法委员会听证会上作证，并要求给她30分钟的陈述时间，这比议会听证会一般只给证人十分钟的陈述时间长了不少；不过自由党议员占多数的联邦议会司法委员会还是同意了Jody Wilson-Raybould这一要求。

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丑闻深化？

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观察家们关注的是，星期三下午Jody Wilson-Raybould在联邦议会司法委员会的作证是否会让特鲁多自由党政府更深地陷入在SNC-Lavalin案件上干涉司法公正的丑闻。

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加拿大全国发行的英文报纸环球邮报2月7日发表独家报道说，特鲁多的高级助手向时任司法部长兼总检察长Jody Wilson-Raybould施加压力，要其帮助SNC-Lavalin公司免受司法起诉、用接受罚款并认错的办法解决被指控在利比亚用行贿办法获得商业合同的问题。

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2月12日，Jody Wilson-Raybould宣布辞去她刚刚被调任不久的退伍军人事务部长的职务。

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Jody Wilson-Raybould在不久前的内阁改组中被特鲁多从司法部长的位置挪到退伍军人事务部长，这被广泛认为是降格使用。

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加拿大联邦议会官方反对党保守党副领袖、司法事务发言人Lisa Raitt指出，Jody Wilson-Raybould为什么觉得自己无法继续留在特鲁多内阁而必须辞职是关键性问题中的一个，她希望星期三下午的议会司法委员会听证会能够帮助人们在这方面了解更多的信息。

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RCI with Kathleen Harris · CBC News

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