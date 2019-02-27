BC省出台整治炒卖楼花的措施

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加拿大不列颠哥伦比亚省新民主党政府兑现承诺，推出打压房地产市场炒作行为的炒楼花注册法规。

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从2019年开始，房地产开发商每个季度末要向省政府上报未建成交付使用的公寓楼单元的买卖情况和转手情况，所有买、卖楼花者的真实身份和国籍都要登记清楚，这彻底改变了过去已建成交付使用的房屋买卖要注册交税而公寓楼单元楼花买卖不需要注册交税的情况。

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从1月1日开始到3月31日结束的第一季度公寓楼单元楼花买卖注册登记报告，各房地产开发商要在4月底之前上报给省政府；不列颠哥伦比亚省财政厅将利用这些楼花买卖信息收取相关的个人所得税、资本增值税、和房地产交易税。

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BC省新民主党政府财政部长Carole James指出，省政府推出的这一加拿大首个楼花买卖登记注册项目能够起到两个作用，一是限制了公寓楼单元楼花炒作推高房价的行为，有助于缓解BC省居民买不起房的问题；而是堵住了炒楼花者因为买卖活动没有注册而逃避税收的漏洞。

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楼花买卖登记注册费用是195加元。

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