加拿大再次为也门危机提供4700万人道援助，帮助解救妇女和儿童

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星期二在联合国于日内瓦召开的也门人道危机会议上，加拿大政府承诺再提供4670万美元的人道援助。

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此前自2015年以来，加拿大已经向也门提供了总额约1.3亿美元的救援款项。

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外交部长克里斯蒂亚·弗里兰（Chrystia Freeland）和国际发展部长玛丽 – 克劳德·比博（Marie-Claude Bibeau）在一份共同声明中说：“也门持续冲突造成的死亡是可怕的。加拿大为也门提供援助，因为我们希望结束那里人民遭受苦难的可怕局面 – 特别是在危机中的妇女和儿童”。

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也门的战争已经持续近五年，造成数万人死亡，战争导致的经济崩溃使1600万人面临严重的饥饿。虽然2017年流行的霍乱得到了控制，但国际救援机构表示，由于供水和卫生设施问题，传染病的威胁仍然存在。

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加拿大提供的人道救援款项将用于与联合国机构和红十字会合作，提供急需的食品，药品和清洁用水，并将重点关注“妇女和女童的迫切需求，包括提供性健康和生殖健康服务“。

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联合国儿童基金会在周二的介绍中说，也门儿童中的80％需要人道主义援助，5岁以下的儿童有36万严重营养不良。

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在日内瓦会议上，沙特阿拉伯宣布提供5亿美元的人道援助。沙特在2014年也门政变后，组织逊尼派穆斯林联盟介入，试图帮助原来的哈迪政府夺回政权。目前，得到伊朗支持的政变军队控制着城市，而沙特支持的原政府军包围着城市。联合国特使周二抵达首都萨那，斡旋双方的停战谈判。

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联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯（Antonio Guterres）在周二的会议上说，也门的人道危机是“毁灭性的”。他说，也门人民曾是慷慨的，例如曾经接纳索马里难民。现在他们需要国际社会的帮助，我们应团结起来，做出承诺”。

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此次美国承诺的人道捐款额为2400万美元。

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