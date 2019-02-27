加拿大 1 月份通胀率降到 1.4%

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由于汽油价格与去年同期相比下跌了 14%，加拿大的生活成本上涨速度降到一年多来最低。

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加拿大统计局周三 （2月27日）报告说，通货膨胀率在 1 月份下降至 1.4%，这比 2018 年 12月份的 2% 有所下降，并且是 2017 年 10 月以来的最低水平。

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统计局表示，实际上 1 月大部分领域的价格都有所上涨，但能源价格， 包括汽油、天然气和取暖燃油 的价格便宜得多，过去一年，能源价格整体下跌了近 7%。

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今年1月与去年1月相比，价格上涨的类别包括：

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新鲜蔬菜，涨价13.2%

抵押贷款利息成本上涨7.8%

汽车保险费上涨5.3%

餐馆食品价格增长3.5%

租金上涨2.2%

如果剔除汽油价格，则加拿大1月份的通胀率为2.1%。

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（RCI with CBC）

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