加航暂停蒙特利尔和海地之间的直飞航班

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由于海地的内乱，加拿大航空公司 （Air Canada ）暂停了蒙特利尔和太子港之间的直飞航班。

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加航宣布，蒙特利尔市和太子港之间的直飞航班取消，将一直暂停到 4 月 29 日。

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加航采取的这一措施是根据加拿大联邦政府的旅行警告，加拿大政府告诫加拿大人，避免前往海地。

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联邦政府的旅行建议声明中说，前往海地 “对您的人身安全和保障存在极大风险”。

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加拿大航空公司要求已经预订了蒙特利尔和太子港之间航班的客户，与加航或旅行社联系，了解退款事宜或另作安排。

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2 月 7日，海地爆发了激烈的反政府抗议活动，目前动荡局面仍在持续。

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（RCI with CBC，Radio Canada）

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