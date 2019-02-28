雪莉·雷特（Dr. Cheryl Laite）和北方白犀牛苏丹在一起 (Submitted)

雪莉•雷特：在非洲自然保护区做义工的加拿大女兽医

作者 林倍加 | china@rcinet.ca
星期四 28 二月, 2019 , 暂无评论 ↓

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雪莉·雷特医生（Dr. Cheryl Laite）是来自加拿大东部纽芬兰省珍珠山（Mount Pearl）市的女兽医，她现在搬家到渥太华当兽医。这几年里她每年会去非洲肯尼亚的OI Pejeta自然保护区做6到8个星期的义工。

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肯尼亚OI Pejeta自然保护区距离首都内罗毕大约250公里。去年，雪莉·雷特在OI Pejeta自然保护区守护过当时幸存的最后一头雄性北部白犀牛苏丹。那是苏丹去世前的一个月。

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雪莉·雷特医生帮助衰老病弱的白犀牛苏丹注射关节炎药物，还照看苏丹在泥沼里洗泥浴。

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照看苏丹 (Submitted)

雪莉在接受加拿大广播公司圣约翰斯早间节目采访时说, ”和苏丹呆在一起一段时间，你会获得很不同的视角。想象濒危动物走到这一步的原因，真是让人心碎。这段经历大大改变了我。”

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白犀牛苏丹在2018年3月19日在OI Pejeta自然保护区去世，45岁的苏丹因年老体弱，后腿无法站立，为免除他的痛苦，他被施以安乐死。

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由此，濒危物种北方白犀牛不再有希望繁衍延续。目前在该保护区仅有两头雌性北方白犀牛生存，她们是这个物种最后的幸存者。

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今年雪莉再次回到肯尼亚OI Pejeta自然保护区，她热爱非洲自然保护区的动物，她在那里体验照看这些动物的欢欣和悲哀。

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她在采访中说，那里是一个很有个性的地方。保护区由许多当地居民担任安保，他们好多人都是亲戚，是一大家子人，保护区的工作人员也很喜欢她这位来自加拿大的兽医义工。

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OI Pejeta自然保护区占地90,000英亩，保护区的安保人员每天都持枪巡逻，位数不少的保安人员被偷猎者打死打伤。

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请看雪莉·雷特医生去年离开北方白犀牛苏丹之前录制的呼吁制止偷猎，保护白犀牛的节目片段：

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犀牛角的恩怨

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中国和越南的传统中医对犀牛角情有独钟，认为犀牛角可以退烧，救命，以及强化性功能等，近年来，甚至还有犀牛角可以治疗癌症的说法。亚洲对非洲犀牛角的需求造成非洲的犀牛偷猎严重。

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事实上，现代医学实验分析显示，犀牛角属于角质类，是毛发类衍生物，其生物蛋白为惰性有机化合物，几乎无法被人体吸收，所以其药用价值不高，并没有传统中医所说的那种神效。

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在上世纪60年代，还有大约2000头野生非洲北方白犀牛，北方白犀牛主要分布在苏丹南部和刚果北部，这一地区连年战乱，白犀牛的偷猎问题长期无从控制，到本世纪初，野生白犀牛就已经消失了。

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捷克动物园圈养的4只北方白犀牛在2009年被送往肯尼亚的OI Pejeta自然保护区，这是当时挽救北方白犀牛物种免遭灭绝的最后一线希望，生物学家们希望北方白犀牛能在野外环境中恢复繁殖能力。

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但不幸的是，唯一的公犀牛苏丹年老体弱，已经无法完成繁衍后代的任务。体积巨大仅次于大象的温和的北方白犀牛物种就这样由于人类的残暴偷猎从地球上消失了。

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