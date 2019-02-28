印巴战争一触即发、加航取消部分印度航班

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在印度和巴基斯坦围绕克什米尔问题发生军事冲突、两国间战争一触即发的情况下，巴基斯坦关闭了本国空域，这导致加拿大航空公司星期二从多伦多飞往印度德里的航班在已经跨越大西洋进入欧亚大陆上空后不得不在星期三折返多伦多。

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加拿大航空公司证实说，在印巴局势不明朗的情况下已经暂时取消了多伦多和温哥华到德里的航班；但多伦多到孟买的航班不受影响、因为该航班走不同的航线。

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印度和巴基斯坦这两个拥有核武器的亚洲国家现在由于克什米尔地区的军事冲突而处于战争的边缘。

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印度指责巴基斯坦策动的自杀炸弹袭击导致至少40名印度军人身亡；而巴基斯坦则指责印度空军对巴基斯坦领土发动的空袭炸死炸伤多人，并宣称击落了两架入侵本国空域的印度战机，捕获了一名印度空军飞行员。

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克什米尔地区一半由巴基斯坦控制，另一半由印度控制；但双方都宣称对整个克什米尔地区拥有主权，并为此发生过战争。

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