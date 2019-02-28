美朝河内峰会未获成果提前结束

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美国总统特朗普和朝鲜最高领导人金正恩在越南首都河内举行的旨在朝鲜取消核武器项目的会谈以失败结束。

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这第二次特朗普与金正恩的会晤开场气氛不错，但最后不但未能达成任何协议而提前结束，而且双方都没有表示会举行第三次特金峰会。

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由于会谈失败，原定举行的午餐和签约仪式都被取消。

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特朗普在突然提前结束与金正恩的会谈后举行的记者招待会上说，会谈的失败是因为朝鲜一方面坚持要求美国取消所有针对朝鲜的禁运措施，另一方面又拒绝承诺朝鲜销毁所有的核武器。特朗普说，谈判的目的是要达成协议，但如果谈不拢就没必要浪费时间、就得抬脚走人。

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当朝鲜最高领导人金正恩被问到他是否真准备取消核武器项目时，金正恩回答说如果他没有这个意愿就不会来越南了。

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RCI with Associated Press、CBC News

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