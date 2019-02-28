加拿大人面临选择：是相信前部长还是现总理

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加拿大前司法部长兼总检察长Jody Wilson-Raybould星期三在联邦议会司法委员会的作证就SNC-Lavalin案件是否有干涉司法公正的问题给出了与加拿大自由党政府总理特鲁多完全不同的说法。

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她说

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已经从特鲁多内阁辞职的Jody Wilson-Raybould在联邦议会司法委员会作证时说，在2018年9月到12月期间，她在SNC-Lavalin公司涉嫌在利比亚用行贿手段获取商业合同的案件上受到来自从总理特鲁多到其高级助手多次、反复的干涉、压力和威胁，要其利用其兼任总检察长的权力、改变检察官已经做出的不给SNC-Lavalin公司庭外和解宽大处理的决定。

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Jody Wilson-Raybould举例说，在去年9月17日的一次会晤中，特鲁多直截了当告诉她要找到办法帮助SNC-Lavalin公司免于被司法起诉，因为这会导致该公司裁员、把公司总部撤离蒙特利尔，而他是魁北克蒙特利尔选区的议员，不久后就会有大选；特鲁多这样用大选作为理由干涉司法程序的做法让她很为吃惊，但她顶住了压力；当时她直视特鲁多问他是否在干涉她作为总检察长的职权，作为总检察长她非常不建议特鲁多继续这种做法；特鲁多随即表示他没有干涉她行驶职权的意思。

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但Jody Wilson-Raybould作证说，在9月17日的会晤后，来自特鲁多和来自其身边助手、高官要她对SNC-Lavalin公司网开一面的压力和干涉司法公正的行为并没有停止。

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反对党说法

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Jody Wilson-Raybould的证词让加拿大联邦议会反对党做出强烈反应。保守党领袖谢尔要求联邦警察对特鲁多自由党政府在SNC-Lavalin问题上干涉司法公正的问题进行调查，并要求自由党政府总理特鲁多引咎辞职；而联邦议会另一反对党新民主党则要求对特鲁多自由党政府涉嫌干涉司法公正的问题举行公开听证调查。

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保守党副领袖、司法事务发言人Lisa Raitt指出，特鲁多利用其执政党政府总理的权力干涉司法程序，要根据大选的需要决定谁被告上法庭、谁不用上法庭就能得到宽大处理，这是加拿大选民不能容忍的事情。

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他说

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在Jody Wilson-Raybould在联邦议会作证后，自由党政府总理特鲁多很快表示他完全不同意其前司法部长的说法；特鲁多说不论是他还是他的助手，在SNC-Lavalin问题上的做法都是合法和专业性的。

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这样，加拿大民众在SNC-Lavalin案件是否有政府高层干涉司法公正的问题上就有两个完全不同的版本。

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虽然对同一政治事件有不同的说法是常事，但前司法部长Jody Wilson-Raybould有关她在SNC-Lavalin案件上受到来自特鲁多和其助手的干涉、压力、威胁的说法有备忘录、电子邮件、电话记录、和她本人对每天主要事务的笔录为证，而反驳她的一方却没有拿出这样的证据。

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RCI with John Paul Tasker 、 Chris Hall · CBC News

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