冰冻炸鸡块因沙门氏菌感染被召回和下架

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加拿大食品检验署说，被沙门氏菌污染的Compliments牌的冰冻炸鸡块应该退回商店或扔进垃圾箱。

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被检验出可能被沙门氏菌感染的Compliments牌的冰冻炸鸡块是1.5公斤包装，标有最佳食用日期在2019年7月18日前（best-before date: 2019 JL 18.）包装的UPC编码是： 0 55742 33690 0.

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Compliments牌1.5公斤包装的冰冻炸鸡块在除魁北克省以外的全加拿大各地均有销售。

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在1月25日， Crisp & Delicious 牌的1.6公斤包装的冰冻炸鸡块也被加拿大食品检验署要求召回和下架，该产品的最佳食用日期在2019年7月19日前，UPC编码为 0 69299 11703 5。

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以上这两个牌子的冰冻炸鸡块都是Sofina Foods生产的。

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据加拿大公共卫生局说，目前全加拿大有59例沙门氏菌感染病例，但还没有人需要住院治疗。这些病例的分布为：BC省，4例；阿尔伯塔省，13例；萨斯喀彻温：1例；曼尼托巴，4例；安大略，22例；魁北克。4例；新不伦瑞克，2例；新斯科舍，5例；爱德华王子岛，3例；纽芬兰，1例。

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加拿大公共卫生局警告，儿童，孕妇，老年人，以及免疫系统不健康的人被沙门氏菌感染后可能反应严重，有时甚至有生命危险。

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