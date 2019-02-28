民意调查：超过半数的加拿大家长说他们为成年子女提供财政帮助

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越来越多的加拿大家长在经济上帮助他们已成年的儿女，有些成年儿女甚至已经进入30多岁。

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加拿大皇家银行资助进行了这一民意调查，民调公司Leger公司向1004名家长在去年10月和11月份间问询成年子女对他们的退休生活的影响。因为这一民调是在网上进行的，所以不能算是完全随机，仅仅作为对比数据。

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这一民调显示，96%的有成年子女的家长仍在为他们已经超过18岁的子女提供经济资助，他们每年平均花费大约$5,623加元来帮助成年子女。这些帮助通常包括学费，生活费，比如房租。有超过半数的家长说他们甚至帮子女支付手机月费。

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皇家银行主管退休理财的副总裁瑞克·劳斯（Rick Lowes）说，家长们对他们子女现在面临的经济挑战非常关注，但是给孩子财政资助意味着对他们自己未来的退休计划具有很大的影响。

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大约有三分之一的家长因为资助子女而不得不推迟自己的退休计划，但是在BC省，这一数字为43%，而在魁北克省，这一数字为21%。

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家长给孩子提供经济帮助最多的两个省份是BC省和安大略省，这两个是房价最高的省份。

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