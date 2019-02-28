(CP/Sean Kilpatrick)

到底是谁听谁的？加拿大总理办，枢密院和内阁部长之间的关系

作者 吴薇 | china@rcinet.ca
星期四 28 二月, 2019 , 暂无评论 ↓

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前加拿大司法部长威尔森-雷布尔德（Jody Wilson-Raybould）昨天（2月27日）在众议院司法委员会听证会上的发言如同在议会山投下了一颗炸弹。她的证词涉及十一人，其中除总理本人外，还有总理办公室官员和枢密院秘书长等人，都属于渥太华议会山的权力中心。在判断他们到底有没有越权干涉司法独立之前，我们先来看看他们各自拥有什么职权以及他们之间的关系。

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枢密院秘书长相当于副总理

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按照威尔森-雷布尔德的证词，枢密院秘书长迈克尔.韦尼克（Michael Wernick）也是向她施压的人之一。韦尼克上个星期已经在众议院司法委员会作证。

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加拿大枢密院秘书长韦尼克 （CP/Adrian Wyld）

枢密院和公众没有直接联系，韦尼克如果不是卷入此事，大部分加拿大人恐怕对这个名字完全没有印象。但实际上，枢密院秘书长相当于副总理和内阁秘书，同时还是联邦公务员系统的“总管”，可以说是权力最大的幕后官员之一。

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他的责任包括确保内阁决定得到妥善执行，并监督公共利益在内阁决定中是否得到足够重视。曾经担任总理办公室主任的麦克劳克林（David McLaughlin）在接受CBC采访时说，一个称职的枢密院秘书长应该帮助部长们在做决定时充分了解情况。而这也是部长们希望的。

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从这个意义上讲，枢密院秘书长给司法部长打电话，提醒她起诉SNC-兰万灵会导致数千员工失业，是完全合法的。

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但是司法部长完全有权不听从他的建议，坚持把追究公司刑责放在员工利益前面。韦尼克告诉委员会，他虽然和威尔森-雷布尔德谈过SNC-兰万灵案的经济后果，但绝没有向她施加“不适当的压力”。

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总的来说，枢密院秘书长虽然由总理任命，但他的角色应该是非政治性的。多伦多大学政治系教授怀斯曼（Nelson Wiseman）总结说，枢密院秘书长的工作是“运作导向，但政治上敏感”，而总理办公室的工作是“政治导向，但运作方式上敏感”。

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总理办公室的触须

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总理办公室是总理的秘书处和顾问处。如果说枢密院秘书长的责任是考虑政策的可行性和经济后果的话，总理办公室更关心的是对选民支持率的影响。从理论上来说，它和部长们以及他们所负责的部门没有直接关系，至少没有上下级关系。

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总理办公室的灵魂人物巴茨、总理高级顾问巴茨上星期已辞职。他也是威尔森-雷布尔德证词中提到的11人之一。（CP/Sean Kilpatrick）

但是早在达菲贪腐丑闻时就有分析人士指出，总理办公室的权力自老特鲁多时代起，在过去几十年间逐渐扩大。遇到个性比较专断，喜欢自己拍板的总理，部长往往不得不听命于总理办公室。达菲冒领住房津贴的事酿成丑闻，很大一部分原因是总理办公室权力做大。而这一次有些自由党议员和部长支持威尔森-雷布尔德（至少在一开始），据称也是因为平常受够了总理办公室的指手划脚。

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司法部长和总检察长

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在加拿大和美国，总检察长都是由司法部长兼任的。和其他部长不同的是，司法部长不仅是内阁成员和执政党议员团成员，也是政府的“首席律师”。在一些更注重后一个身份的国家，司法部长是不参加内阁会议的。

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正是因为在担任司法部长期间和政府的这层“律师-客户”关系，威尔森-雷布尔德一直缄口不言，直到自由党政府解除“律师-委托人特权”对她的限制（但仅限于她担任司法部长期间）。

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权力分界线的两旁如果存在灰色地带，往往双方都会去扩展自己掌控的区域，至少是警惕对方越界。此类争执在联邦政府和省政府、省政府和市政当局之间比较常见。总理，总理办主任和枢密院秘书长这次是否越界了呢？基建部长尚帕涅（François-Philippe Champagne）今天在接受Radio-Canada采访时说，威尔森-雷布尔德指控了11个人，我们最好在听了这些人怎么说以后再下结论。

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威尔森-雷布尔德在证词中说，这11个人对她施压的行为没有违法，但属不当。如何界定适当与否呢？一位熟悉枢密院运作的消息来源（未透露姓名）认为，如果总理告诉她，她如果不做某个决定就会被赶出内阁，那就是越界。如果总理要她花一个周末好好考虑，因为起诉SNC-兰万灵会造成数千人失业甚至毁掉一个重要的加拿大企业，“那就没有任何不对，不管是总理亲口说还是托总理办或枢密院秘书长传话。”

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目前调查还在进行中。威尔森-雷布尔德昨天在听证会上表现出一个优秀律师的冷静，坚定和慎密，而且数次强调，她所属的原住民部族以撒谎为耻。对于她的证词的杀伤力，《多伦多星报》专栏作者埃贝尔（Chantal Hebert）形容说，大家都预料她会扛一把铲子去自由党的后院翻腾，“没想到她开来了一台推土机。”

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特鲁多今天再次否认自己及团队越权施压，而反对党要求他引咎辞职。今天晚上众议院将为此事举行紧急辩论。

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（RCI with CBC News and Radio-Canada）

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