被魁北克省农业部解雇的农学家正式提出上诉

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因向记者曝料被魁北克省农业部解雇的农学家路易.罗贝尔（Louis Robert）本周正式提出上诉，要求恢复他的职位并补发工资。同时他所属的工会就他在被解雇前停职时间超过劳资协议规定一事提出上诉。

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罗贝尔因向记者透露农药生产厂家干预公共资金资助的农药研究的有关情况和资料，在今年1月份被魁省农业部解雇。他从去年9月12日起被停职并接受调查。

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罗贝尔获得了来自各方的支持。魁省几个主要反对党罕见地为此结成联盟。要求让他复职的请愿信已经征得将近五万个签名。省农业部长拉蒙塔涅在本月初不得不出来澄清他过去对此事的说法并道歉。另外，魁省公民保护委员会也在对此事进行调查。

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魁省专业公务员工会正在考虑是否对省农业部提出民事诉讼。

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（RCI avec Radio-Canada）

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