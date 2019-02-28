他们让儿子病饿至死：阿尔伯塔省上诉法院驳回一对卡尔加里夫妇的上诉

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2013年，15岁的Alexandru因长期饥饿和伤病死亡。他的父母埃米尔.拉蒂塔和洛蒂卡.拉蒂塔（Emil & Rodica Radita）在2017年被阿尔伯塔省法院以一级谋杀罪名判处终身监禁，25年不得假释。

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阿尔伯塔省上诉法院星期四（2月28日）下达判决，驳回了拉蒂塔夫妇二人分别提出的上诉。判决书说，他们的上诉书没能证明原判的错误。

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他们认为判他们一级谋杀是不合理的，并以主审法官曾在法庭上流泪为证据，称判决不够公正。

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他们的儿子死前体重还不到17公斤，身上有44处溃疡和伤口。他长期患有糖尿病，但直接死因是伤口引起的细菌性脓毒症感染全身血液。法官认为这对父母的行为已经超出了疏忽轻率，即二级谋杀罪的标准。

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（RCI with CBC News, CP)

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