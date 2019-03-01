周末网络广播（2019年3月1-3日）

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各位朋友，欢迎收听浏览加广中文台的周末网络广播节目, 我是方华。与我一起在播音室的有本台的吴薇、亚明和沈二。

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在今天的节目里，我们谈谈这个星期我们节目中的几篇报道。

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加拿大专家谈采用华为5G设备的潜在危险和政府面对的困境

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目前全球很多国家都在开发建设5G移动网络。有些国家的电信公司希望使用中国科技公司华为的设备。但也有些国家禁止或正在考虑禁止使用华为的设备。加拿大从一开始对华为是敞开大门的。但随着孟晚舟事件的发展，中国政府的深度介入，一些国家开始担心使用华为设备的潜在安全风险，其中也包括加拿大。亚明报道

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到底是谁听谁的？加拿大总理办，枢密院和内阁部长之间的关系

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前加拿大司法部长威尔森-雷布尔德（Jody Wilson-Raybould）昨天（2月27日）在众议院司法委员会听证会上的发言如同在议会山投下了一颗炸弹。她的证词涉及十一人，其中除总理本人外，还有总理办公室官员和枢密院秘书长等人，都属于渥太华议会山的权力中心。在判断他们到底有没有越权干涉司法独立之前，我们先来看看他们各自拥有什么职权以及他们之间的关系。吴薇报道

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安大略省着手整顿医疗保健体系，以方便患者为中心

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安大略省保守党政府星期二公布了对省医疗保健系统做出重大调整的方案。有评论说，这等于是对该省的庞大医疗保健系统做了一个大手术。省卫生部长克里斯蒂娜·埃利奥特周二上午公布了调整计划：解散14个地方性卫生一体化网络（LHINs），并将其职责与六个省级卫生机构合并，成立一个统管一切的机构-安省健康。亚明报道

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玉山江妻子呼吁加拿大不要忘记已被中国关押13年的另一位公民

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华为公司财务总监孟晚舟获保释后，目前正在温哥华的家中等待引渡聆讯。就在此事件引发国际关注的同时，另一位被中国关押的加拿大公民之妻再次发声，呼吁加拿大政府和国际社会不要忘了她的丈夫已被中国关押了13年。再过几天3月1日，他的丈夫将在监狱牢房中度过50岁生日。他就是原籍中国新疆的维吾尔人玉山江。亚明报道

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以上是我们从加拿大国际广播电台一周的节目中为您选播的几篇报道，我们今天的节目就到这里，我是方华。谢谢您的收听，希望听到您的看法和建议，祝您健康愉快，下次节目见！收听 CH_Report_3-20190301-WRC30

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