加拿大政府要推出赦免大麻轻罪的法案

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加拿大自由党联邦政府公共安全事务部长Ralph Goodale星期三发推特说，他准备很快通知联邦议会要推出免费和快速处理加拿大人要求赦免自己大麻轻罪申请的法案。

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目前加拿大人要想申请大麻轻罪赦免不但需要缴纳631加元的费用，而且要等待5年到10年的时间才能得到赦免证书。

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大麻轻罪指的是因为被发现拥有少量大麻而被裁定触犯法律的行为。2014年的调查显示，加拿大有至少50万人因为身上携带少量大麻而有犯罪记录。

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加拿大自由党联邦政府的上述法案还没有推出就已经受到反对党之一的新民主党的抨击。

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新民主党认为自由党政府准备推出的赦免大麻轻罪的法案走的还不够远，应该销毁所有加拿大人的大麻轻罪犯罪记录而不是只给赦免；因为在赦免犯罪的情况下其犯罪记录仍然继续保留。

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RCI with Catharine Tunney · CBC News

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