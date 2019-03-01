特鲁多星期五小规模改组内阁

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为了填补半个月前从特鲁多内阁辞职的Jody Wilson-Raybould留下的退伍军人事务部长的空缺，自由党政府总理特鲁多星期五上午小规模改组了内阁。

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农业部长Lawrence MacAulay被调任退伍军人事务部长，国际开发事务部长Marie-Claude Bibeau转任农业部长。

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现任妇女和性别平等事务部长Maryam Monsef则在继续承担自己职务的同时兼任国际开发事务部长。

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Jody Wilson-Raybould本星期在联邦议会司法委员会作证时似乎暗示，联邦政府总理特鲁多今年1月份改组内阁将她从司法部长兼总检察长的职位调任联邦退伍军人事务部长是因为她没有遵照特鲁多和总理办公室的意愿干涉SNC-Lavalin案件的司法程序、让SNC-Lavalin公司免受刑事犯罪起诉。

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