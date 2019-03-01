联邦政府提交新法案，允许原住民社区接管儿童保护系统

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星期四，自由党政府向联邦议会提交了涉及保护原住民儿童的C-92法案。该法案的主要内容是改变目前有太多原住民家庭的孩子被送到非原住民寄养家庭的状况。

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按照加拿大的儿童保护法规，如果儿童在原生家庭没有得到应有的照顾，哪怕只是因为家庭贫困，孩子就会被儿童保护组织带走，送到寄养家庭，由政府出抚养费。而原住民社区认为，他们有太多的孩子被送到寄养家庭。

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按照C-92法案，政府将允许原住民团体接管当地的儿童保护工作，但需提前与渥太华和各省“协商谈判”。

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这个新法案还需在议会讨论，听取各方的意见。初步预计一年后可以实行。

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“第一民族儿童和家庭照看协会”的主任辛迪·布莱克斯托克（Cindy Blackstock）批评说，该法案没有为原住民接管儿童保护提供资金保障。她说，虽然法案在序言中提到了资金问题，但却没有从法律上确保原住民儿童福利的资金来源。

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虽然联邦政府原住民事务部长说，资金的问题将在与原住民社区接管儿童福利事务的谈判时落实。但布莱克斯托克说， 法律中不能保证经费，就等于是“纸老虎”。

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不列颠·哥伦比亚大学“原住民寄宿学校历史研究及对话中心”的主任玛丽·拉芳德（Mary Ellen Turpel-Lafond）女士认为，C-92法案为原住民开通了一条实现自我管辖权的道路，提供了足够的空间，以使他们能通过与渥太华和省政府协商，达到无缝对接目的。

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萨斯克彻温省代表74个原住民部落的团体-“原住民主权联合会”对这一法案表示欢迎。联合会副会长戴维·普拉特（ David Pratt）说，很高兴政府意识到原住民在养育和照顾孩子方面的差异，把保护权交还给原住民。他还说，这一改变是必要的，因为省儿童福利系统没有尽到照顾好原住民儿童的责任。

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