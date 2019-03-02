新闻记者是一个百年老行业 Photo by Unsplash

“新闻记者”的职业定义是如何变化的？如果你愿意考虑更广泛的“新闻”定义，记者的困境可能不会那么糟糕

作者 沈二 | china@rcinet.ca
星期六 2 三月, 2019 , 暂无评论 ↓

Share
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

新闻媒体的大裁员和记者的失业已经成为现在媒体业不绝于耳的News。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

根据LinkedIn的新年度数据，自2004Facebook推出并开始大量蚕食新闻出版物的广告收入以来，新闻从业人员在所有从业人员中的比例下降了14 %

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

仅上个月，美国就有2000名在媒体出版物工作的人失业。但是LinkedIn的新数据显示，如果你愿意考虑新闻及其辅助产业的更广泛定义，记者的困境可能没那么糟糕

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
许多新闻和公关工作与其说是是消失了，不如说换了名字。Linkedin 数据显示

但是与此同时，“内容”和“社交媒体”领域的新雇员人数增长速度却快于新闻业和媒体关系业(PR)的下降速度。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

LinkedIn调查的所有四个工作类别新闻、公关、内容和社交2018年的总雇用人数中所占的比例都超过了Facebook被称还未出现时的比例。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这些数据表明，许多新闻和公关工作与其说是消失了，不如说是换了名字。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

媒体的困境或许是新媒体行业的开端 Photo by Lora Ohanessian on Unsplash

LinkedIn高级数据分析家 Alan Fritzler称，曾经在新闻或公共关系部门工作的人通常会转换成内容作者社交媒体经理等职位。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

因为传统的行业数据只是在你是在一家主要行业是新闻的公司里做记者，你才会被包括在行业数据内

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

但是现在许多从事新闻或自称记者的人不再在传统的数字或印刷新闻编辑室从事传统的新闻工作。此外，许多主要行业不是原先的媒体公司或新闻机构的事实上也在干着媒体行业的事情。这些公司不一定会被纳入典型的新闻行业。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

另外，许多从事新闻或自称记者的人不再在传统的数字或印刷新闻编辑室从事传统的新闻工作。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
大约十年前，新闻业是一份稳定且可预测的工作，这是你可以准备的，有一条已知的道路。波士顿大学新闻系教授、《美国新闻报道》一书的作者克里斯·达利

根据经济学家加里·斯坦伯格的说法，记者工作的定义肯定正在改变

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

新闻记者的传统职业道路已经能够走不通了 Photo by Berkeley Communications on Unsplash

他说：“博客就是一个很好的例子。你有一个博客，不管它是什么，你就是媒体新闻从业人员，但是你的工资却不是新闻业给你发的。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这意味着新闻工作的职业道路也变得更加复杂。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

现在，LinkedIn的数据包括任何可以称为记者的人，或者包括各种相关头衔，如时事通讯编辑、新闻总监、记者…无论他们在哪里工作。这些记者的常见技能包括数据分析、数字营销以及Adobe Premiere和Illustrator。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

显然，没有完美的方法来衡量一个不断变化的行业，人们对新闻业的个人定义总是各不相同，但是LinkedIn的新发现表明，新闻业的状况可能不像一些人想象的那样黯淡。只是将来新闻业的样子会变得更广、更灵活和难以预测。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。
您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
Share
文章分类: 因特网与科技

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

@*@ Comments

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

注意：向加拿大国际广播电台的网站提交自己的评论，代表着您确认加拿大国际广播电台拥有可以以任何方式对您的评论的任何部分进行复制、播出和公布的权力。 加拿大国际广播电台的立场与您的评论完全无关，您的评论将受到预先编辑，如果符合网络礼仪的准则， 则将获得发表。

则将获得发表。 »

当您在网上论坛表达个人意见时，必须象与别人当面说话一样礼貌，侮辱和人身攻击是不能被容忍的。不同意别人的意见，想法或某个事件是一回事，但不尊重他人是另一回事。杰出的思想不总是一样的 - 这正是使网上对话如此有意思和有价值之处。

网络礼仪是一套指导您进行网上通讯沟通的行为准则，在博客或论坛上发布您的信息之前，阅读和理解这些准则是重要的。否则的话，您有可能被禁止发布信息。

  1. RCInet.ca的网上论坛不是匿名论坛，用户必须注册，提供自己的完整姓名和居住地，这些信息将和用户的评论一起显示出来。如果作者的身份不明确，RCInet.ca拥有不发布用户评论的权力。
  2. 以误导或造成伤害为意图假冒他人身份，是一种严重的违规行为，我们的网站将严禁有此类行为的人发布评论。
  3. RCInet.ca的网上论坛向所有人开放，不分年龄，种族，宗教，性别或性取向。
  4. 属于诽谤、仇恨、种族主义、排外主义、性别歧视或贬低某一民族血统、宗教信仰和年龄组的评论将不会获得发表。
  5. 在网上发布言论时，用粗体书写会被认为是高声呼叫，并有可能被解释为侵略性行为，因为对阅读者来说是不愉快的。任何信息，如果其中的一个或多个字符使用粗体、斜体或下划线（缩写和缩略词除外），将被拒绝。
  6. 严禁使用粗俗、淫秽或令人反感的语言。论坛是公共场所，您的意见可能会冒犯一些用户，严禁使用不恰当的语言发布评论。
  7. 用户之间的相互尊重是必不可少的，侮辱，威胁或骚扰其他用户的行为受到禁止。您可以通过不攻击任何人的方法来表达自己的不同看法。
  8. 交换论点和反对意见是正常辩论的重要组成部分，但它不应变成两个用户之间不顾及其他参与者的私人对话或讨论。这种类型的信息将不会得到张贴。
  9. 加拿大国际广播电台使用五种语言，在论坛中所使用的语言必须与这些语言相符。除了一些词汇外，禁止使用其他的语言发布信息。另外，偏离主题的信息将不会得到发表。
  10. 重复张贴会扰乱讨论的流量，这样的行为不能被容忍。
  11. 禁止在评论中添加图像或其他类型的文件。包括其他网站的链接是可以的，前提是这些链接必须符合网络礼仪。然而，加拿大国际广播电台对链接网站的内容完全不负任何责任。
  12. 如果在您的评论中有一大部分是复制和粘贴别人撰写的内容，即便您标出作者的姓名，这样的行为也是不能被接受的。
  13. 严禁在加拿大国际广播电台的论坛中张贴任何形式的广告或鼓励采取某种行动的呼吁。
  14. 所有的评论和其他类型的内容在被发表前会受到编辑，加拿大国际广播电台保留拒绝发布某一评论的权力。
  15. 加拿大国际广播电台保留可以随时关闭一个论坛的权力，恕不另行通知。
  16. 加拿大国际广播电台保留可以随时修改这一行为守则(网络礼节)的权力，恕不另行通知。
  17. 参与网上论坛，意味着您允许加拿大国际广播电台无限期地在网上发布您的评论，而且也意味着这些信息将被互联网的搜索引擎加以索引。
  18. 如果您要求删除自己已经发布的信息，加拿大国际广播电台没有从网上删除您的信息的义务，我们请您仔细考虑自己的评论以及张贴的后果。

*

﻿
每周五上午蒙特利尔时间10点半，欢迎观看直播，点击此处

分类检索

栏目

作者

关注我们

新浪微博 加广微信订阅号 QQ空间
脸书关注
推特关注 免费订阅电子杂志
您的选择 今日关注 其他语言
RCI | Français

5 des meilleurs podcasts à découvrir

RCI | English

Inuit, First Nations, Métis welcome Canadian gov's Indigenous child protection legislation

RCI | Español

Congreso Mundial de Móviles (MWC): novedades y sorpresas en la feria mundial de Barcelona.

العربية | RCI

هل انتهى عهد بوتفليقة وما هو البديل ؟