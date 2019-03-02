“新闻记者”的职业定义是如何变化的？如果你愿意考虑更广泛的“新闻”定义，记者的困境可能不会那么糟糕

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新闻媒体的大裁员和记者的失业已经成为现在媒体业不绝于耳的News。

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根据LinkedIn的新年度数据，自2004年Facebook推出并开始大量蚕食新闻出版物的广告收入以来，新闻从业人员在所有从业人员中的比例下降了14 %。

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仅上个月，美国就有2000名在媒体出版物工作的人失业。但是LinkedIn的新数据显示，如果你愿意考虑“新闻”及其辅助产业的更广泛定义，记者的困境可能没那么糟糕。

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许多新闻和公关工作与其说是是消失了，不如说换了名字。 Linkedin 数据显示

但是与此同时，“内容”和“社交媒体”领域的新雇员人数增长速度却快于新闻业和媒体关系业(PR)的下降速度。

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LinkedIn调查的所有四个工作类别 – 新闻、公关、内容和社交，在2018年的总雇用人数中所占的比例都超过了Facebook被称还未出现时的比例。

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这些数据表明，许多新闻和公关工作与其说是消失了，不如说是换了名字。

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LinkedIn高级数据分析家 Alan Fritzler称，曾经在新闻或公共关系部门工作的人通常会转换成“内容作者”和“社交媒体经理”等职位。

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因为传统的行业数据只是在你是在一家主要行业是新闻的公司里做记者，你才会被包括在行业数据内。

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但是现在许多从事“新闻”或自称“记者”的人不再在传统的数字或印刷新闻编辑室从事传统的新闻工作。此外，许多主要行业不是原先的媒体公司或新闻机构的事实上也在干着媒体行业的事情。这些公司不一定会被纳入典型的新闻行业。

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另外，许多从事“新闻”或自称“记者”的人不再在传统的数字或印刷新闻编辑室从事传统的新闻工作。

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大约十年前，新闻业是一份稳定且可预测的工作，这是你可以准备的，有一条已知的道路。 波士顿大学新闻系教授、《美国新闻报道》一书的作者克里斯·达利

根据经济学家加里·斯坦伯格的说法，“记者工作的定义肯定正在改变”。

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他说：“博客就是一个很好的例子。你有一个博客，不管它是什么，你就是媒体新闻从业人员，但是你的工资却不是新闻业给你发的。”

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这意味着新闻工作的职业道路也变得更加复杂。

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现在，LinkedIn的数据包括任何可以称为记者的人，或者包括各种相关头衔，如时事通讯编辑、新闻总监、记者…无论他们在哪里工作。这些记者的常见技能包括数据分析、数字营销以及Adobe Premiere和Illustrator。

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显然，没有完美的方法来衡量一个不断变化的行业，人们对新闻业的个人定义总是各不相同，但是LinkedIn的新发现表明，新闻业的状况可能不像一些人想象的那样黯淡。只是将来新闻业的样子会变得更广、更灵活和难以预测。

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