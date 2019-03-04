运粮车脱轨地会成为灰熊的坟墓

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加拿大公园局担心不久前在班芙自然保护公园脱轨的运粮火车散落的粮食如果不迅速收集处理，则上述火车脱轨地点就会成为灰熊的葬身之地。

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加拿大交通安全局证实，太平洋铁路公司的20节货运车皮二月底在阿尔伯塔省班芙镇附近的铁路脱轨翻车；这次脱轨事故没有造成人员伤亡、也没有危险货品泄露。

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二十个脱轨车皮中有10个装载的是粮食和油菜籽，其中一些已经散落在铁道和附近地区。

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负责自然保护公园管理的加拿大公园局指出，出轨火车洒落在地上的粮食不但要赶紧收集起来、相关的铁路轨道地区也要清理干净，而且在清理工作结束之前出轨翻车地区要用通电铁丝网围住，以把野生动物挡在外面。因为落基山脉的灰熊会在今后半个月到一个月的时间从冬眠中醒来，饥饿的灰熊会被铁路轨道附近的粮食、油菜籽和被火车撞死小动物的尸体等食物吸引，而只顾吃食的灰熊会被驶来的火车撞死。

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加拿大公园局指出，落基山脉班芙和Yoho自然保护公园每年灰熊死亡的主要原因是被火车撞死。

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RCI with Canadian Press、CBC

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