以攻为守：孟晚舟起诉加拿大执法机构

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

在加拿大司法部3月1日对中国华为公司首席财务官孟晚舟引渡案签发启动法庭审理的授权书后，孟晚舟同一天晚些时候向不列颠哥伦比亚省高等法院状告加拿大边境服务局CBSA、皇家骑警RCMP、和加拿大总检察长，指控加拿大上述执法机构官员去年12月1日在温哥华国际机场对她的拘押、搜查和审问严重侵犯了她的宪法权利。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

孟晚舟的律师提交给法院的文件说，在温哥华国际机场拘押和搜查孟晚舟的加拿大执法人员以似乎在进行常规边检的方式拖延时间、对孟晚舟随身携带的两个手机、一个iPad和一台手提电脑进行了搜查。在长达三个小时的时间里既没有告诉她被拘押的原因、也不让他接触律师；这不但导致导致孟晚舟失去了自由，而且让她受到心理上的折磨、引起她极大的精神焦虑。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

孟晚舟的律师对加拿大司法部授权法院审理此案表示失望，称对孟晚舟的指控有政治色彩，并举出美国总统特朗普关于可能要介入此案的言论作为例子。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

中国方面则质疑加拿大政府宣称的司法独立，称孟晚舟案不是一个司法案件、而是对中国高科技公司的政治迫害，并把最近SNC-兰万灵行贿案引起的加拿大政坛风波作为加拿大政治干预司法的例子。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

孟晚舟将在3月6日出庭面对法庭听证。据统计，98%的美国引渡要求都获得了加拿大法庭审理。但是被告有多次上诉机会，审理过程可能会长达数年；而现在孟晚舟一方不等到法庭引渡听证开始就先行上告加拿大执法机构，这显示了孟晚舟方面准备打法律持久战的对策。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

孟晚舟已经从6个律师事务所聘用了至少13名律师。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with Michelle Ghoussoub · CBC News

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

参考文章：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada