休眠农田太多：呼唤月老来牵线

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加拿大社会快速进入老龄化给农业带来的直接影响是，许多上了年纪的农场主干不动了就让自己的大片农田闲在那里什么也不种。而另一方面，加拿大新接收的一些有种田经验的移民和难民却由于一时拿不出钱来购买农田而无法务农为生。

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两个群体

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这两个群体的人自然而然的就都需要“农田月老”的服务和帮助。

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根据2016年加拿大统计局的调查数字，加拿大农场主中有92%没有农场传承计划，而加拿大年龄超过70岁的农场主的人数已经超过年龄低于35岁农场主的人数。

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一些加拿大城镇注意到农田闲置无人种的问题，开始想办法给有田自己干不动和想种田却没有田地的农民牵线塔桥。

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农田月老

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比如，位于多伦多西北120公里的Grey County在大冬天召开的农田承包会就大获成功。

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专门提供农田主人和种田人联系服务的网站FarmLink也受到欢迎，该网站现在有差不多2百名种田者想租田务农。

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FarmLink网站的专家Anahita Belanger指出，想子承父业接管家庭农场务农的年轻人现在是越来越少；在今后10年到15年期间，加拿大将出现史无前例的农田买卖潮，那些无子女继承农场的老年农场主会不得不出售自己经营一辈子的家庭农场。但由于现在加拿大农田价格高企，许多想务农的人拿不出足够的钱去购买田地；在这种情况下，租种农地、先租后买就是一个现实的选择。

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有的农场主只选择那些有种田务农经验的人，而有的农场主却愿意手把手的教种田新手怎么打理农地。

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安大略省Neustadt地区的蔬菜农场主Rosemary Crick有20公顷土地，其中的12公顷已经租给了邻居、剩下的8公顷农田她也准备与合适的人合作耕种；她想在今年春天到来之前找到有缘分的合作者。

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叙利亚移民

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在找农田租种的群体中也有各种不同的需要。比如来自叙利亚的Wail Alfarra夫妇有四个孩子，他们在叙利亚有二十多年的务农经验，但安大略省的气候与叙利亚很不一样，他们希望能够得到安大略省有经验的农场主详细的帮助和辅导，以便尽快熟悉怎么在安大略省种田，并在将来买下自己的田地成为地道的加拿大农场主。

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Wail Alfarra知道自己有很多东西要学，比如加拿大多雪的冬天就是他在叙利亚无法想象的，他现在还在努力适应安大略省冰天雪地的冬季环境。但Wail Alfarra认为务农是个很好的职业，他相信自己在加拿大会成为不错的农场主。

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RCI with Haydn Watters · CBC News

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