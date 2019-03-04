(Associated Press/International Crisis Group/Canadian Press)

中国说将对关押的两名加拿大人启动司法程序

作者 亚明 | china@rcinet.ca
星期一 4 三月, 2019 , 暂无评论 ↓

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星期一，中国官媒新华社援引中国官方的话说，目前被关押的两名加拿大人共同从事了窃取中国国家机密的活动。这被认为是星期五加拿大签发对孟晚舟引渡案启动法庭审理授权书后，中国作出的回应。

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去年12月1日，加拿大应美国要求逮捕华为首席财务官孟晚舟之后，中国陆续逮捕了几名加拿大人，包括前加拿大外交官康明凯（Michael Kovrig ）和加拿大商人迈克尔.斯巴沃（Michael Spavor）。中国说他们从事了间谍活动，此后又以多种方式对加拿大施压，要求释放孟晚舟。星期一，中国外交部发言人再次要求加拿大释放孟晚舟，并告诫加拿大“避免再犯更多的错误”。

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现在中国说，康明凯违反中国法律，在中国从事间谍活动，在斯巴沃的帮助下窃取中国的国家机密。新华社说，康明凯经常使用普通护照和商务签证进入中国，从他的“主要联系人”斯巴沃接触，得到有关中国的情报。

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孟晚舟家在温哥华的豪宅， 软禁期间还聘请了私营保安公司（ THE CANADIAN PRESS/Darryl Dyck）

新华社的报道还引述消息来源的话说：  “中国想强调的是，中国是一个法治国家，会坚决打击对国家安全造成严重破坏的犯罪行为”。

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与新华社报道相同的信息也发布在中共中央政法委的官方博客上。其中还说将会开始在下一步进入司法程序。

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康明凯原来是一名外交官，后来受聘担任“国际危机组织”的中国专家，那是一个智库性质的国际政策研究机构， 致力于缓解国际危机。该组织的主席休·波普（Hugh Pope）说：“康明凯为我们所做的所有工作都是透明公开的。对他的模棱两可的指控是毫无根据和不公平的，

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斯巴沃虽然是一名企业家，但长期关注朝鲜事务，与朝鲜高层有密切接触，他在社交媒体发布的照片中还有与金正恩等朝鲜官员微笑握手的照片。

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这两名加拿大人在被中国逮捕后，一直被关押在秘密地点，不许他们与律师和家人联系，只有加拿大使馆人员被允许探望过他们。而孟晚舟在公开的保释听证后，一直住在温哥华的独栋别墅里，与丈夫和孩子在一起，并随时可以与律师联系。按照法庭时间表，她将在星期三再次出庭。

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