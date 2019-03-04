加拿大统计局首次公布国际游客消费数据，中国游客有啥特点

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加拿大统计局首次公布各国游客在加拿大消费的具体情况，其中有的答案出乎人们的意料。

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根据加拿大统计局发布的数据，2018年是加拿大接待外国游客最多的一年。总共有2113万人次，首次超越 2100万大关。旅游行业收入210亿。加拿大每10个工作岗位中就有一个与旅游业有关。

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加拿大统计局是根据国际信用卡和借记卡的支付记录数据作出的汇总，并与对旅客的调查相结合。调查自2018年初开始，第三季度是首次统计出分地区的数据。

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加拿大接待外国游客最多、旅游收入最高的三个省份依次是：安大略省，26.9亿；不列颠·哥伦比亚省， 26.2亿； 和魁北克省，13.9亿。

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平均来看，美国游客在加拿大的花费总额为43.3亿加元，占比例最高，为49.5%。德国游客第二。

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但在以北极光著名的加拿大西北育空地区，却是德国游客最多，尤其是去年第三季度。德国游客在加拿大的北方三个地区消费总额达到1200万加元。英国游客第二，为800万加元。中国日本和澳大利亚并列第三，都是700多万。

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中国游客去北部三个地区的比例明显降低，第三季度总额不到730万加元，占外国游客花费总额的4.4％。而在加拿大的卡尔加里、多伦多和温哥华等大城市，中国游客的消费占外国游客总消费的8％。

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但如果进一步分析，按每个人的消费额比较，中国游客在加拿大的花费则是最高的，每次加拿大之行花费约2400加元。与其他国家来的游客相比，中国游客在购买服装、纪念品、以及食品方面的支出比例更高，在住行方面的花费最低。

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根据加拿大旅游局的报告，2018年，中国游客总数已经超过法国，达到73万7379人，法国则是60万4166人。

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