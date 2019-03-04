（CBC Marketplace）

加拿大婴儿米粉含砷太高，有两种按欧洲标准已属违法食品

作者 吴薇 | china@rcinet.ca
星期一 4 三月, 2019 , 暂无评论 ↓

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对于绝大部分加拿大婴幼儿来说，米粉是他们断奶后的第一种辅食。但是根据CBC电视台《Marketplace》节目组的调查，加拿大市面上的婴儿米粉食品含砷量偏高。其中有两种超过了欧盟标准。

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砷是有毒物质。国际癌症研究署（IARC）把无机砷列为致癌物。纽约大学营养学家玛丽昂.奈索尔在接受CBC采访时说，对孩子来说这个问题尤其令人担忧。因为他们正在成长时期。研究显示摄入砷过多会影响大脑发育，增加患癌症和免疫系统疾病的几率。

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加拿大卫生部没有对婴幼儿食品中的砷含量制定标准。欧盟国家自2015年起规定婴儿食品和儿童食品中的无机砷含量不得超过100 ppb（十亿分率浓度单位）。美国食品药品监管局2016年遵循这个标准发布了婴幼儿食品指南，但没有制定强制性规定。

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砷含量超过欧盟标准的两种加拿大婴儿食品。（CBC Marketplace）

记者从多伦多、蒙特利尔和卡尔加里的商店里买来不同牌子的婴儿米粉和以米粉为主料的婴儿点心送到实验室检测，结果显示，它们的砷含量无一例外都超过了以其他谷物为原料的食品，其中两种超出了欧盟标准。

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稻米的含砷量比其他谷物都高

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砷化合物中最有名的要算是三氧化二砷，也就是砒霜。过去它被用来制造除草剂和杀虫剂等产品。现在虽然在大部分国家被禁止，但是天然形态的砷和人造砷化合物的残余仍然存在于土壤和地下水中。在所有农作物中，水稻吸收的砷最多。

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而大米由于容易消化，是婴幼儿主食的常用原料。婴儿米粉里通常添加了其他营养成分，因此受到儿科医生的推荐。奈索尔认为，尽管加拿大没有制定砷含量标准，为安全起见，还是应该少给孩子吃这些产品。

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对于食品中低含量的砷是否会影响成年人的健康，目前还存在争议。但是几乎所有专家都同意奈索尔的观点：对孩子来说还是少吃为妙。美国食品药品监管局认为，六岁以下的孩子如果避免吃米饭和米粉产品，可以把因稻谷砷含量致癌的风险减少23%。

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有机食品里也含有砷的无机化合物

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用有机耕作方式种的稻子同样会吸收土壤和水里的砷。事实上，砷含量超出欧盟标准的两种加拿大婴幼儿食物之一是PC牌的有机全谷米饼，其中的有机砷含量达到170 ppb。

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加拿大卫生部的医学顾问苏普莉亚.沙马（Supriya Sharma）说，过去十多年来，加拿大食品检验局和卫生部一直在监测水和食物中的砷含量。她安抚那些受了惊吓的父母说，实际上不管标准如何，加拿大的婴幼儿食品和欧美生产的是十分类似的。

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不过身为儿科医生的她同时也建议父母让婴儿的食物更均衡、更多样化，例如可以尝试以其他谷物为原料的辅食 。

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水稻从土壤中吸收的砷高于其他谷物。（CBC Marketplace）

奈索尔则干脆建议父母不要再给孩子吃米粉，而是用燕麦粉和大麦粉代替，然后逐渐加入其他食品。事实上，以燕麦、大麦、小麦和荞麦等谷物为原料的婴儿食品中的砷含量均低于稻米。

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南方人怎么离得了大米呢？不过你可以试试专家的以下建议

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尽管目前专家们对大米里的砷是否影响成年人健康尚无定论，但如果你不放心的话，不妨试试他们的以下建议：

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  • 不要只吃米饭，用不同的谷物做主食。
  • 煮饭前把米泡一夜，然后把水倒掉。这样可以把砷含量减少一半。
  • 糙米的砷含量比白米更高，但白米的纤维量和其他营养不如糙米。两种换着吃吧。
  • 根据美国食品药品监管局的研究，某些种类的米砷含量相对较低，例如印度basmati香米，泰国茉莉香米，美国短粒米和速食米。
  • 如果仅为减少砷摄入量考虑，不必专门买有机米。

CBC报道：The Truth About Rice

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（RCI with CBC News, Anu Singh, Tyana Grundig, Makda Ghebreslassie）

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