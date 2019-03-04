礼品卡还在手里，可卡里的钱被人盗用了。这是咋回事？

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如今在许多商店和网站上，消费者都可以买到礼品卡，这些礼品卡可以当作礼物，也可以代替现金，很多还有折扣。

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但使用礼品卡也会遇到一些问题，以前大多有日期限制，过期作废。现在由于政府加强了监管，大多数礼品卡都取消了有效期限制。例如纽芬兰省在6年前就不允许礼品卡使用有效期了。但现在又出现了被别人盗用的问题。

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蒙特利尔的萨曼莎·范德祖拉（Samantha Vandzura）在2018年圣诞节前收到一套两张价值550加元的沃尔玛礼品卡。当时她放到抽屉里，就外出度假了。几周后返回蒙特利尔，她拿着这些卡到沃尔玛购买婴儿用品。结果在收银台结账时，一位收银员告诉她两张卡已被使用过，其中一张用空了，第二张里面还有4块多钱。

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这令萨曼莎感到吃惊。当时她只拿了卡，连钱包都没拿。

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她赶紧到服务台查询。工作人员从电脑中给他打出那两张卡的使用收据，上面显示是12月底在安大略省的布兰普顿和桑希尔使用了两次。

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萨曼莎觉得这根本不可能，因为她当时在2000多公里外的美国休假。服务人员说他们也查不到更具体的信息，包括到底是在实体店花的，还是网购用的，叫她回家后与礼品卡部门联系。

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她回家后给沃尔玛礼品卡部门打电话，说明了情况。但被告知，可能是被别人盗用了。而沃尔玛对这种情况通常不会赔偿。

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萨曼莎不甘心，就提出投诉，甚至每隔几天就会打电话。

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她还想知道是否有其他消费者遇到同样的问题，就上网搜索。结果不仅发现了几个类似于自己的故事，甚至在美国还有一起集体诉讼，告的是沃尔玛在保护礼品卡方面做得不够才造成被人盗用。

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三个星期之后，萨曼莎向加拿大广播公司投诉了此事，希望媒体伸出援手。她说：“说实话，如果不是550元那么多，我可能也就放弃了”。

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据蒙特利尔所在的魁北克省零售委员会资料，在去年圣诞新年期间，该省的礼品卡购买金额总共2.45亿加元。还没有关于被盗用情况的统计数字。消费者保护办公室则表示很少收到礼品卡被盗用的投诉。

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盗用者如何偷走礼品卡中的钱

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一般情况是，盗用者会从展示架上取下礼品卡，剥去或刮掉背面的贴纸，以获得卡的识别号码和PIN码。然后将贴纸更换为新贴纸，将卡放回展示架上。然后他们会检查有这个号码的卡是否被激活了。一旦卡里充上了钱，他们就会立即用它来网购物品。

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蒙特利尔警察局经济犯罪部门的负责人多米尼克·科泰（ Dominique Côté）表示，礼品卡被盗用的受害者应该致电警方。他说，虽然警方不能保证就每件报案开展调查，但这些信息可以帮助警方确任是否有某个商店成了目标。如果欺诈是以特定商店为中心，警方也可以与商家合作并进行调查。

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科泰警官建议消费者在购买礼品卡时让收银员检查，以确保没有被篡改。“这样，你就可以确定买的礼品卡是未开封的”。

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他说，商家也可以将卡片放在柜台后面，只有员工才能接触到。

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沃尔玛方面告诉CBC新闻说，它每天卖出数千张礼品卡，出现被盗用的情况并不多。而且购买礼品卡时都是受过培训的员工帮助激活。买卡者也会收到一张收据，其中列出了其激活号码和卡的金额。

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在媒体介入后， 萨曼莎收到了沃尔玛寄给她的新的礼品卡。她说绝对相信，如果没有加拿大广播公司的干预，就不会收到新卡。她说，这种不愉快的经历使她不会再用沃尔玛礼品卡， 她认为沃尔玛应在两个方面做出改进，一是要把礼品卡放在更安全的地方， 二是改变其不予赔偿退款的政策。

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加拿大广播公司的记者提醒购买礼品卡的人说，各种礼品卡的使用规定很可能不同，所以在购买时一定要注意那些小字列出的使用说明。收听 CH_Report_4-20190304-WRC40

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