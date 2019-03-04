(CP/Adrian Wyld)

坚持原则更重要：加拿大国库委员会主席因SNC-兰万灵案辞职

作者 吴薇 | china@rcinet.ca
星期一 4 三月, 2019 , 暂无评论 ↓

Share
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大联邦国库委员会主席菲尔波特（Jane Philpott）星期一（3月4日）宣布辞职。她在今年1月特鲁多改组内阁时刚刚被任命为国库委员会主席，此前历任卫生部长和原住民事务部长。据称她是特鲁多最信任的内阁成员之一。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

她在辞职声明中说，作为内阁成员，公开维护所有内阁决定和其他内阁同僚、支持政府及其政策是她的职责。但是关于前司法部长/总检察长在SNC-兰万灵一案上受到压力的证据以及有关官员如何施压的证据，使她无法再履行自己的职责。“我必须遵守我的核心价值观，我的道德责任和宪法义务。坚持原则可能要付出代价，但是抛弃它们的代价更大。”

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

菲尔波特今年1月14日被任命为国库委员会主席。（CP/Sean Kilpatrick）

她还说，司法独立在SNC-兰万灵一案上受到了威胁。法治的一个基本原则是总检察长在罪案起诉问题上不能受到政治压力和政治干预。但是她在这件事上“对政府失去了信任”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

继前司法部长威尔森-雷布尔德（Jody Wilson-Raybould）上周作证后，比她早几天因SNC-兰万灵案辞职的总理高级顾问巴茨（Jerry Butts）将在本周三作证。双方各执一词，调查远未结束，但菲尔波特的声明显示她选择相信威尔森-雷布尔德。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

保守党领袖希尔（Andrew Scheer）召开新闻发布会，称内阁已经陷入混乱，特鲁多应该引咎辞职。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

时间线：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
  • 2月7日：《环球邮报》刊登报道，称威尔森-雷布尔德在担任司法部长和总检察长期间因SNC-兰万灵行贿案被总理办公室施压。
  • 2月12日：威尔森-雷布尔德宣布辞去退伍军人事务部长职务。
  • 2月18日：总理政治顾问巴茨辞职，称他将集中精力捍卫自己的声誉。
  • 2月27日：威尔森-雷布尔德在众议院司法委员会作证。
  • 3月4日：国库委员会主席菲尔波特辞职。

（RCI with CBC News, Radio-Canada）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。
您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
Share
标签：
文章分类: 政治

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

@*@ Comments

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

注意：向加拿大国际广播电台的网站提交自己的评论，代表着您确认加拿大国际广播电台拥有可以以任何方式对您的评论的任何部分进行复制、播出和公布的权力。 加拿大国际广播电台的立场与您的评论完全无关，您的评论将受到预先编辑，如果符合网络礼仪的准则， 则将获得发表。

则将获得发表。 »

当您在网上论坛表达个人意见时，必须象与别人当面说话一样礼貌，侮辱和人身攻击是不能被容忍的。不同意别人的意见，想法或某个事件是一回事，但不尊重他人是另一回事。杰出的思想不总是一样的 - 这正是使网上对话如此有意思和有价值之处。

网络礼仪是一套指导您进行网上通讯沟通的行为准则，在博客或论坛上发布您的信息之前，阅读和理解这些准则是重要的。否则的话，您有可能被禁止发布信息。

  1. RCInet.ca的网上论坛不是匿名论坛，用户必须注册，提供自己的完整姓名和居住地，这些信息将和用户的评论一起显示出来。如果作者的身份不明确，RCInet.ca拥有不发布用户评论的权力。
  2. 以误导或造成伤害为意图假冒他人身份，是一种严重的违规行为，我们的网站将严禁有此类行为的人发布评论。
  3. RCInet.ca的网上论坛向所有人开放，不分年龄，种族，宗教，性别或性取向。
  4. 属于诽谤、仇恨、种族主义、排外主义、性别歧视或贬低某一民族血统、宗教信仰和年龄组的评论将不会获得发表。
  5. 在网上发布言论时，用粗体书写会被认为是高声呼叫，并有可能被解释为侵略性行为，因为对阅读者来说是不愉快的。任何信息，如果其中的一个或多个字符使用粗体、斜体或下划线（缩写和缩略词除外），将被拒绝。
  6. 严禁使用粗俗、淫秽或令人反感的语言。论坛是公共场所，您的意见可能会冒犯一些用户，严禁使用不恰当的语言发布评论。
  7. 用户之间的相互尊重是必不可少的，侮辱，威胁或骚扰其他用户的行为受到禁止。您可以通过不攻击任何人的方法来表达自己的不同看法。
  8. 交换论点和反对意见是正常辩论的重要组成部分，但它不应变成两个用户之间不顾及其他参与者的私人对话或讨论。这种类型的信息将不会得到张贴。
  9. 加拿大国际广播电台使用五种语言，在论坛中所使用的语言必须与这些语言相符。除了一些词汇外，禁止使用其他的语言发布信息。另外，偏离主题的信息将不会得到发表。
  10. 重复张贴会扰乱讨论的流量，这样的行为不能被容忍。
  11. 禁止在评论中添加图像或其他类型的文件。包括其他网站的链接是可以的，前提是这些链接必须符合网络礼仪。然而，加拿大国际广播电台对链接网站的内容完全不负任何责任。
  12. 如果在您的评论中有一大部分是复制和粘贴别人撰写的内容，即便您标出作者的姓名，这样的行为也是不能被接受的。
  13. 严禁在加拿大国际广播电台的论坛中张贴任何形式的广告或鼓励采取某种行动的呼吁。
  14. 所有的评论和其他类型的内容在被发表前会受到编辑，加拿大国际广播电台保留拒绝发布某一评论的权力。
  15. 加拿大国际广播电台保留可以随时关闭一个论坛的权力，恕不另行通知。
  16. 加拿大国际广播电台保留可以随时修改这一行为守则(网络礼节)的权力，恕不另行通知。
  17. 参与网上论坛，意味着您允许加拿大国际广播电台无限期地在网上发布您的评论，而且也意味着这些信息将被互联网的搜索引擎加以索引。
  18. 如果您要求删除自己已经发布的信息，加拿大国际广播电台没有从网上删除您的信息的义务，我们请您仔细考虑自己的评论以及张贴的后果。

*

﻿
每周五上午蒙特利尔时间10点半，欢迎观看直播，点击此处

分类检索

栏目

作者

关注我们

新浪微博 加广微信订阅号 QQ空间
脸书关注
推特关注 免费订阅电子杂志
您的选择 今日关注 其他语言
RCI | Français

La violence économique envers les femmes, le cas d’Hélène

RCI | English

Critics say new pot legislation should go farther

RCI | Español

Exposición Nuestra Frida será presentada en la sede la UNAM-Canadá en Gatineau

العربية | RCI

هل تعكس وعود بوتفليقة نية حقيقية للتغيير أم هي مناورة لتهدئة الشارع؟