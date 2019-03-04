坚持原则更重要：加拿大国库委员会主席因SNC-兰万灵案辞职

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加拿大联邦国库委员会主席菲尔波特（Jane Philpott）星期一（3月4日）宣布辞职。她在今年1月特鲁多改组内阁时刚刚被任命为国库委员会主席，此前历任卫生部长和原住民事务部长。据称她是特鲁多最信任的内阁成员之一。

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她在辞职声明中说，作为内阁成员，公开维护所有内阁决定和其他内阁同僚、支持政府及其政策是她的职责。但是关于前司法部长/总检察长在SNC-兰万灵一案上受到压力的证据以及有关官员如何施压的证据，使她无法再履行自己的职责。“我必须遵守我的核心价值观，我的道德责任和宪法义务。坚持原则可能要付出代价，但是抛弃它们的代价更大。”

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她还说，司法独立在SNC-兰万灵一案上受到了威胁。法治的一个基本原则是总检察长在罪案起诉问题上不能受到政治压力和政治干预。但是她在这件事上“对政府失去了信任”。

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继前司法部长威尔森-雷布尔德（Jody Wilson-Raybould）上周作证后，比她早几天因SNC-兰万灵案辞职的总理高级顾问巴茨（Jerry Butts）将在本周三作证。双方各执一词，调查远未结束，但菲尔波特的声明显示她选择相信威尔森-雷布尔德。

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保守党领袖希尔（Andrew Scheer）召开新闻发布会，称内阁已经陷入混乱，特鲁多应该引咎辞职。

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2月7日：《环球邮报》刊登报道，称威尔森-雷布尔德在担任司法部长和总检察长期间因SNC-兰万灵行贿案被总理办公室施压。

2月12日：威尔森-雷布尔德宣布辞去退伍军人事务部长职务。

2月18日：总理政治顾问巴茨辞职，称他将集中精力捍卫自己的声誉。

2月27日：威尔森-雷布尔德在众议院司法委员会作证。

3月4日：国库委员会主席菲尔波特辞职。

（RCI with CBC News, Radio-Canada）

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