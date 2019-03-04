魁省移民部放弃上法庭，恢复审理1.8万份技术移民申请

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魁北克省政府决定放弃法律诉讼，继续审理原先宣布作废的18139份技术移民申请，直到新移民法在省议会通过。魁省移民部长若兰-巴莱特（Simon Jolin-Barrette）2月7日提交移民改革法案后，该省移民律师协会向省高等法院申请并获得了一项阻止省移民部在法案通过前停止审理这些申请的禁令。

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这项禁令的期限是3月7日。现在省移民部和魁省移民律师协会已达成协议，省政府因此将在这个日期后仍然继续审理去年8月2日以前收到的技术移民申请，直到9号法案正式通过，不论这个过程有多长。

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魁省移民律师协会表示这是一个好消息，并对省移民部放弃先前声称要采取的法律行动表示感谢。

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但是省政府也已经表示不会为处理这些申请增加人力物力。这意味着这1万8千多份申请的审理仍然将以每个月600份的速度进行。

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申请人当中有3700人已经在魁北克省工作。省长勒格（François Legault ）说，这些人的申请将会获得优先处理。

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（RCI avec Radio-Canada, Romain Schué）

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