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统计局：加拿大人每天通勤时间太长

作者 方华 | china@rcinet.ca
星期二 5 三月, 2019 , 暂无评论 ↓

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在加拿大大城市居住的人感觉到路上堵车的问题越来越严重，特别是上下班的高峰时段不但城里的道路堵塞严重，而且城外高速公路也成了车的海洋、高速路变成了走走停停的低速路。

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通勤人数众多

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这些情况都与厌烦城市高房价、高拥挤的人搬到郊区居住、每天来城市上班的选择有关。

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Canadian Press

加拿大统计局根据2016年人口普查资料写出的研究报告显示，自2011年以来，每天上班在路上花至少一个小时的人的数量增加了5%，达到150万人；而这些人中有57%靠开车作为每天的通勤工具。

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这每天开车至少一个小时上班的85万4千加拿大人中，有42%的人每天早上晚则7点离开家、早则早上5点就要走出家门开车上班。

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Annie的经历

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Annie Crombie在过去15年一个星期5天每天都开车从魁北克省的Val-des-Monts到安大略省的渥太华市中心上班，往返路程1百公里、耗时两个小时；她说这每天上下班路上花的时间和经受的压力肯定对她工作的效率和身心健康带来了负面影响。

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Annie Crombie说她有时晚上回到家里还要工作、以弥补损失在路上的时间。

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Annie Crombie这样每天两个小时开车上下班的日子也对其家庭生活带来影响。她丈夫虽然也在渥太华上班，但由于两人上班的时间不一样，所以只能每人一辆车各自开车上下班。为了孩子他们还常常要在下班回家后再开车带孩子去渥太华参加文体活动。不但每个星期的汽油费很高，而且光是在渥太华这个首都城市的停车费每个月就要5百加元。

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最后夫妇俩实在受不了这样每天的折腾，在去年秋天决定改变生活方式，卖掉了远郊区的住房、在渥太华租房子居住。

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开车的危险

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住在多伦多以北1百公里Barrie市的Natasha Wiseman每天驾车到多伦多东北郊Thornhill上班，今年2月底她开车上班时遇到暴风雪天气、其驾驶的汽车卷入上百辆汽车连环相撞的重大交通事故中，这想起来就后怕的事件让她开始积极考虑改变每天开车一个多小时上班的生活方式，因为自己的人身安全才是应该放在第一位考虑的事情。

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专家的看法

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Clare Kumar是工作和个人时间效率方面的专家。她认为每个人对长时间和远距离驾车上下班的容忍程度是不同的，所以要根据自己的情况进行选择。那些容忍度低的人如果坚持每天长时间、远距离开车上下班会让他们感到焦虑和筋疲力尽、身心健康都会受到负面影响。这些人应该选择乘坐公共交通工具进行通勤、或者是选择搬到离工作地点近的地区居住的生活方式。

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乘公交车上下班也费时间 / CBC

多伦多大学研究交通问题的教授Eric Miller指出，时间是有价值的，对不同的人来说时间具有不同的价值。以加拿大统计局统计分析得出的加拿大平均工资每小时27.36加元的数据作为参考，如果每天花在上下班往返路程上的时间是两个小时，每个星期5天上班，则一个星期损失在路上时间的价值是273加元。

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对加拿大社会来说，太多的人每天开车上下班造成的交通堵塞带来的经济损失更大，因为交通堵塞让所有的事情都变得缺乏效率。比如，维持北美经济正常运转的货柜车运输就已经不得不面对堵车造成的运输时间延长、交货速度变慢的问题。

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不但开车上下班的人每天花在路上的时间很长，那些使用公共交通系统上下班的人每天也要花大把时间在上下班的路上。统计数字显示，30%乘坐公交车上班的人每天花在上下班路上的时间至少两个小时。

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RCI with Melissa Bennardo · CBC News

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