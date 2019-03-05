嫌犯盗窃汽车在博纳比撞伤两位警察

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星期一中午，温哥华郊区的博纳比市发生驾车者高速驾车撞伤两位警官后逃逸的事件。

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警方说，被撞伤的两位警官虽然需要入院治疗但没有生命危险。当时这两位警官正在自己的汽车旁边训练警犬。涉事车辆是一辆较新的丰田白色Camry轿车，该车不久前被盗，警方找到该汽车时驾车者已弃车逃跑。

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在发生撞伤警官的事件前警方曾经收到举报，一辆白色丰田Camry轿车违规驾驶，驾车者可能是酒驾或者是毒驾。

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皇家骑警呼吁目击者提供线索帮助警方破案。皇家骑警在博纳比地区的举报热线是604-646-9511.

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