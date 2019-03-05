加拿大女性控制2万多亿加元的财产

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加拿大五大商业银行之一的CIBC发表报告说，加拿大在经历了几十年的女性参加工作、接受高等教育、男女平等运动、和婴儿潮一代老年化的社会变化之后，加拿大女性现在手中控制着2万2千亿加元的资产。这个已经很巨大的资产数额在2028年更将猛增到3万8千亿加元，也就是加拿大总资产的三分之一。

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CIBC的研究报告说，男女平等运动让女性薪金接近男性，接受过高等教育的女性能够从事比较高薪的工作，婴儿潮一代人女性在工作一辈子后拥有的资产和养老金等金钱是以往女性无法相比的，而加拿大女性比男性长寿6年也使得她们在丈夫去世后接管了大笔财产的管理权。

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CIBC的上述研究报告指出，女性一般不愿意承受投资风险、更愿意存钱而不是投资，所以她们需要银行和金融专业人士的咨询建议；这就要求银行调整自己的服务方向，为女性理财者提供有针对性的服务。

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