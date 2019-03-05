加拿大民间担保难民整40年，开始于救助越南船民

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40年前的今天，1979年3月5日，加拿大政府与加拿大的国际慈善组织“门诺派基督教救助中心”达成了一项开创性的协议，允许以民间担保的形式接收越南难民。即由教会或家庭出资，把难民接来加拿大，并负责他们第一年的所有开支。加拿大政府则给予他们永久居民身份。

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“门诺派基督教救助中心”负责对担保者进行审核，为他们提供培训及后勤保障。那以后加拿大有另外40个教会团体和慈善组织效仿参与救助难民。

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如今生活在温尼伯市北边的姓乔（Chau）的夫妇就是当年由私人担保来加拿大的越南难民。 当时担保他们的是韦伯（Wiebe）一家。他们现在仍是很好的朋友。

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乔先生说： “我们现在非常好。感谢上帝保佑我们家人”。他的太太兰则补充说：“我感到很平静。我很高兴，与韦伯一家保持的终身友谊”。

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其实，当时加拿大接收的不仅是越南难民，还有柬埔寨难民，老挝难民。

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1975至1978年的难民潮

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事情要从1975年说起。 那一年初，红色高棉掌控​​了柬埔寨； 4月30日，南越首都西贡落入北越手中； 当年12月，共产党势力接管了老挝政府。这些共产党政府不仅要剥夺有产阶级的资产，还杀人无数，成千上万的人不得不逃离。

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乔先生一家在越南是米商，本来有一个富裕的大家庭。但受到越南共产党政府的迫害。乔先生回忆说：“他们抢走我们的财产，将我们赶到无人居住的山区。我们很害怕。

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到了1978年冬天，他们觉得必须逃生。家人分成两组离开越南，每人需支付2000美元给偷渡的船主。乔先生夫妇上的是一条18米长，4米宽的双层船，船上有340人，挤得满满的。

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他们在马来西亚上岸， 然后在难民营度过了九个月，虽然迫切希望离开，但很少有国家接受这样大家庭的难民。

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乘另一条船逃亡的另一半家庭成员五天后抵达马来西亚，但不被允许上岸。他们一直漂流，好像最后到了印度尼西亚的一个岛屿上，六个月之后就再也没有了他们的消息。

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1976-78年，加拿大开始认可和接受难民

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在加拿大，韦伯一家与很多人一样，看到了相关的报道，也看到失去家园的难民们在摇摇晃晃的船上逃生的绝望照片。 他们也知道，如果这些难民能活着抵达在周边国家的难民营，就属于非常幸运了。

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韦伯夫人克拉拉（Clara ）回忆当时最让她动容的是：“他们面临着漂上漂泊的危险，难民营中的悲惨状况以及期待有人愿意接受他们的表情”。韦伯先生补充说：“克拉拉和我看着对方说，如果我们有机会能够某种方式提供帮助，我们应该去做。我们甚至愿意接他们住到我们家里”。

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加拿大在1976年对移民法案进行了修订，将难民定义为一类独特的移民，并于1978年4月1日生效。

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联邦政府开始接收越南、柬埔寨、老挝难民，开始设定的目标是7,000人。可难民营中还有成千上万的人期待着能有人接收他们。

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加拿大有人呼吁多接受一些难民。可接收难民是要花钱的，那时又正是加拿大经济衰退的时期。随着成本激增，国内也出现批评声音。而且大多数“船民”不会说英语或法语，在加拿大又没有亲戚，来了以后还要依靠政府救济。

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面对这种情况，教会团体和非政府组织提出一个解决方案，就是由民间出资担保和帮助这些难民在加拿大定居。

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1979年初，“门诺派基督徒国际救援组织”开始与加拿大政府协商。他们的具体办法是：以5个成年人为一组，可以签名担保一对越南难民，由他们负责难民的开销，不用花纳税人的钱。

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当年的3月5日，加拿大政府就同意并签署了这一协议。同时将到年底接收难民的数量增加到5万人。1980年4月，又将目标增加到6万人。

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韦伯先生和夫人当时就是门诺基督徒国际救援组织的成员。他说：

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“圣经教导我们，要爱你的邻居。我们原来并没有意识到我们生活在加拿大是多么幸运。这可能是世界上最好的地方之一了。我们需要与那些不幸的人分享。很多当时参与的人，本身也是移民来到加拿大的，曾经有过类似的经历”。

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1979-80年， 大批东南亚难民抵达加拿大

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制定了接收5万难民的目标后，加拿大从1979年夏天开始安排大规模的难民空运专机。有时一次空运就有11架飞机，每架飞机载有200名难民。蒙特利尔和埃德蒙顿的空军基地都设立了接待中心。

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到1979年12月8日，最后一架包机载着181名难民着陆，至此总共有60,049名难民抵达加拿大。而其中超过一半是由民间担保的。

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这次民间担保计划的成功也为加拿大此后大批接收难民铺平了道路。2015年，加拿大再次使用政府和民间分别担保的模式，帮助40,000名叙利亚人逃离了内战。

截至2017年，通过民间担保难民计划在加拿大安家的难民已超过275,000人。这个数字超过了政府担保的难民数量。而且世界上已经有七个国家开始参照加拿大的模式，改进他们的难民接收项目。

本文开头提到的乔先生一家现在加拿大儿孙满堂，家庭幸福。乔先生已经从一家农业设备制造公司的经理职位上退休。他和太太都参加了圣经的学习，在温尼伯的越南社区教堂服务。他们的两个女儿一个是家庭医生，另一个是脊椎按摩师，都有自己幸福的家庭

乔先生一家和韦伯先生一家，一直有密切的往来，他们的家门也总是为教友们开放。

RCI with CBC

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