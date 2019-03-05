阿尔伯塔党领袖因未按时提交竞选开支报告险些被取消竞选资格

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星期一，阿尔伯塔省的法院做出一项裁决，允许该省一位政客-曾任埃德蒙顿市长的阿尔伯塔党的领袖斯蒂芬·曼德尔（Stephen Mandel）继续参加省选举。

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曼德尔因为没有在规定的期限内向省选举局提交作为候选人的相关预算报告，2月9日被选举局宣布，取消其候选人资格，五年内不能再参加竞选。而这意味着，他在2023年之前不能竞选公职，当然也不能参加今年春天的省选。

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艾伯塔省选举局在2月9日发布的公告中，总共取消了9名候选人的资格。另外8人中有6人来自联合保守党，2人来自新民主党。但他们都是因为没有获得他们党的正式提名。

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本来，阿尔伯塔党就是一个小党，只有7个人准备参加春季的省选。曼德尔被该党提名在埃德蒙顿 – 麦克朗选区参加省选。而且他是该党的领袖。

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他对选举局取消他的选举资格提出质疑，并在一个星期前向法院提出了诉讼。

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星期一法官盖伦·肯德尔（Gaylene Kendell）做出了裁决。她写道：“申诉者认为，在本案情况下，严格执行选举规则中必须按照截止日期提交预算报告所带来的益处微不足道，且大大超过了严格执行造成的不利后果，需要放宽提交的最后期限。我表示同意”。

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根据“选举财务和预算公开法”，参加省选的候选人必须在确认参与竞选后四个月内提交预算报告。曼德尔的选举人资格是在2018年5月12日得到确认的。因此，他应该按要求在 9月12日之前提交，但实际是在9月27日提交的。

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曼德尔解释说，他的竞选财务文件提交晚了是因为他的会计布莱恩·海德克尔（Brian Heidecker）去年夏天病了，因而没有完成申请。他还在一份宣誓书中说，他在过去参加的十一次选举中，都是遵守截止期限的。

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法官接受了他的理由，并列在12页的裁决中，包括：申诉人一直在竞选中行事真诚；提交文件并没晚多长时间；候选人竞选中没有任何争议; 等等

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在法官作出裁决之后， 曼德尔有了底气， 先批评了这项立法是“严厉的，报复性的不民主的规定”。然后 还说：“我们准备好了。不仅要在法庭上击败对手，还将在竞选的战场上击败他们”。

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