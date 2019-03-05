不列颠·哥伦比亚省提出改进法律援助系统的措施

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不列颠·哥伦比亚省刚刚发布了一份改善法律援助工作的报告， 其中提出25项建议。

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省司法部长说。这份报告是由省政府委托律师杰米·麦克拉伦（Jamie Maclaren）起草的。她从去年秋天开始就如何改善法律援助工作进行调查和咨询。

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报告中建议扩大对原住民法律援助的范围，创建以保护儿童和难民事务咨询的律师咨询事务所，对法律援助系统加强审计工作等。报告还建议完善网上法律援助服务，从提出申请，到法律咨询。

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该省代表法律援助律师工作的团体表示，政府现在用于法律援助方面的资金比1992年缩减了60%。如果政府再不增加法律援助拨款，那律师团体将举行投票，计划从4月1日起开始罢工。

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加拿大各省都有法律援助体系，为那些请不起律师的低收入民众提供免费的法律服务。 阿尔伯塔省去年10月份宣布了一个五年拨款7000万加元的法律援助计划，以扭转多年来这方面资金短缺的状况。第一年1400万， 然后逐年增加， 到2011年达到2110万。

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