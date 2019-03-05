加拿大华裔年轻人呼吁中国政府释放两名加拿大公民

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两个星期前，一个由几位加拿大华裔年轻人发起的组织“加中政治事务委员会”在《国民邮报》上刊登了一封写给中国国家主席习近平的公开信，呼吁中国政府释放加拿大前外交官康明凯（Michael Kovrig）和加拿大商人迈克尔.斯巴沃（Michael Spavor）。

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公开信说，起诉孟晚舟和华为公司的是美国，加拿大必须遵守加美引渡条约。中国两年前也曾寻求和加拿大签署引渡条约。如果当时谈判成功了，加拿大也一样会遵守加中引渡条约。另外，继续关押康明凯和斯巴沃所释放的信息不利于习近平寻求在自由世界秩序中的领导地位，不利于中国推进对西方的软实力。

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这封公开信发表以来，孟晚舟引渡案又有了新的进展。3月1日，加拿大司法部签发了孟晚舟引渡案审理的授权进行书。中国官方媒体随即宣布康明凯一案的侦破取得重大进展，已查明斯巴沃是向他提供情报的联系人，将开启此案的司法程序。

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同时孟晚舟对加拿大政府、加拿大边境服务署和加拿大皇家骑警提出民事诉讼，理由是她在温哥华机场被捕时遭到搜身、审问等非法对待，宪法权利受到严重侵犯。

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本台采访了公开信的签名者之一，加中政治事务委员会的负责人马欢。他表示，成立这个组织的目的是发出年轻一代华人的声音，在华人和其他少数族裔群体之间、华人和主流社会之间建立纽带。

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采访马欢录音：

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