中国海关取消加拿大农产品出口商理查森国际的油菜籽出口注册

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中国海关总署3月1日公布的资料显示，加拿大理查森国际（Richardson International）的油菜籽出口注册被取消。这意味着该公司无法继续向中国出口油菜籽。也是在这一天，加拿大司法部签发了孟晚舟引渡案法庭审理的授权进行书。

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理查森国际的副总裁让-马克.吕埃斯特（Jean-Marc Ruest）在接受CBC采访时表示，出口注册被取消与产品质量无关。他相信是最近的加中关系紧张使理查森国际成为中国报复的靶子。该公司是全世界最大的油菜籽出口商，总部设在温尼伯市。

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加拿大2018年向中国出口了近5百万吨油菜籽，占全年出口总量的将近一半。加拿大外长弗里兰德（Chrystia Freeland）星期二（3月5日）下午在被记者问到此事时表示，加拿大油菜籽出口受阻，受影响的不仅是加拿大出口业和农场主，还有中国消费者。

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此前已有报道说，华为首席财务官孟晚舟在温哥华被捕后，加拿大油菜籽货船在中国码头清关的时间明显延长。

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另一方面，中美贸易战殃及美国大豆对华出口，中国经销商为避开高关税转向其他国家购买大豆。今年1月份，加拿大成为中国的第二大大豆供应国，仅次于巴西。

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（RCI with CBC News, Pete Evans）

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