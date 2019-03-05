被指控泄露内阁机密的加拿大联邦公务员选择无罪辩护

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上个月被指控背信罪的加拿大联邦公务员马修.马切特（Matthew Matchett）星期二（3月5日）通过律师表示不承认指控。这意味着律师将为他做无罪辩护。

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马切特是加拿大政府公共服务与采购部门的官员。联邦检察官分别指控他和加拿大军队副总参谋长、海军中将马克.诺曼（Mark Norman）泄露了一次内阁会议机密。

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2015年11月19日，刚刚上台的自由党政府召开内阁会议，讨论一份前任政府留下的为海军租赁货轮的巨额合同。马切特涉嫌把两份关于这次会议的内阁文件交给了一个为出租货轮的造船厂工作的游说者。

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这次会议决定重新审核这笔6亿6800万加元的合同。诺曼涉嫌把这个决定告诉了一个CBC记者。检察官还指控他在保守党政府当政时也曾把内阁会议内容泄露给造船厂。

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自由党政府在内阁决定被披露几天后宣布租船项目继续进行，但要求皇家骑警调查泄密事件。

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和众议院辩论不同，内阁会议不对外公开，以便让与会者坦率发言。决定哪些讨论和资料可以公开是枢密院秘书长的职责。

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（RCI with CBC News, Murray Brewster）

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