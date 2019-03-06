飞机滞留机场：加航机长做事太暖心

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因为天气情况而滞留Fredericton机场跑道上的加航608航班的乘客交口称赞他们航班的机长，这位机长自掏腰包为乘客们点了23张大号意大利辣香肠比萨饼。

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608航班是星期一下午从多伦多飞往哈利法克斯的加航航班，但哈利法克斯机场因天气恶劣、一架飞机刚刚滑出跑道而暂时关闭，所以该航班在哈利法克斯机场上空盘旋了一段时间后不得不改降新布伦瑞克省会城市Fredericton机场，乘客们也不得不在飞机内等待。

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知道自己的飞机还要在停机坪上等待一段时间后，机长打电话给Minglers Restaurant and Pub 餐馆，定了23张大尺寸意大利辣香肠比萨饼的外卖、要求直接送到停机坪。

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热乎乎的意大利辣香肠比萨饼送上飞机让机上乘客们非常高兴，他们在多伦多机场登机后已经有差不多8个小时没有吃饭。

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乘客们赞扬这位加航机长不但自掏腰包给乘客们送上比萨饼，而且从航班在多伦多机场起飞晚点、到由于暴风雪天气飞机无法降落哈利法克斯机场、到改降Fredericton机场等待的整个过程都及时把情况通报给乘客，这极大的缓解了乘客们因无法按时抵达目的地而感受到的焦虑。

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而这位加航机长则谦虚地说，他能做这些全靠全体机组成员和乘坐该航班的几位加航机长的帮助。

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RCI with Shaina Luck · CBC News

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